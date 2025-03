In Sardegna esistono antiche leggende legate alla morte, al sovrannaturale, al diavolo e ad altre entità malefiche. Una delle più inquietanti è quella de Su Carru Gocciu, il carro della morte. Si racconta che questo sinistro veicolo si aggiri nelle notti più buie, invisibile agli occhi dei vivi ma percettibile attraverso il rumore dei suoi cigolii e delle ruote che sfregano sul terreno. Sentire il passaggio del carro significa presagire la morte imminente di qualcuno, un segno ineluttabile che nessuno può fermare.

Alcune versioni della leggenda – La leggenda varia a seconda delle zone della Sardegna. In alcune comunità si racconta che Su Carru Gocciu sia guidato da un'entità spettrale, un uomo senza volto avvolto in un mantello nero, mentre in altre versioni il carro è trainato da cavalli scheletrici, simboli della morte incombente. Si narra che, se qualcuno prova a vedere il carro, viene immediatamente colpito da un destino nefasto. C'è chi crede inoltre che il suo passaggio si possa udire solo nelle notti senza luna, quando il silenzio è assoluto e il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti si assottiglia.

Su Carru Gocciu – Il nome Su Carru Gocciu significa letteralmente "il carro che gocciola". Secondo la credenza popolare, esso lascia dietro di sé un'inquietante traccia di gocce d'acqua o, in alcune versioni, di sangue. Queste gocce sarebbero il presagio di una morte imminente e si dice che chiunque le segua venga condotto fino alla casa di colui che presto morirà.

Su Carr'e Sa Motti – In altre zone dell'isola, il carro della morte è conosciuto come Su Carr'e Sa Motti, termine che si traduce direttamente con "il carro della morte". Anche in questa versione, il carro è un presagio funesto, un segnale che annuncia un trapasso imminente. Alcuni anziani raccontano di aver sentito il suo rumore nei pressi di case dove, poco dopo, qualcuno è venuto a mancare. Il suo passaggio non può essere ignorato: esso rappresenta la volontà del destino, un avvertimento che non lascia scampo.

Qual è il suo significato? – Come molte leggende legate alla morte, quella de Su Carru Gocciu può essere interpretata come un modo per dare un senso all'ineluttabilità del destino umano. Il carro rappresenta la fine del cammino terreno e il passaggio all'aldilà, un simbolo che incute timore ma che, al tempo stesso, suggerisce una sorta di ordine superiore. Queste credenze popolari, tramandate per generazioni, testimoniano il legame profondo tra la cultura sarda e il mistero della vita e della morte. Ancora oggi, nelle notti più buie, c'è chi crede di udire il sinistro cigolio di ruote invisibili e si affretta a chiudere la porta, sperando che il carro della morte non si fermi alla propria soglia.

