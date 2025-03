Delle tradizioni sarde e della saggezza popolare isolana non fanno parte solamente i proverbi. Esistono infatti moltissime filastrocche, patrimonio del folklore, che vengono tramandate di generazione in generazione. Ve ne proponiamo cinque. Le conoscete tutte?

1) Serra serra

Serra serra

palasa a terra

palasa a muru

su serradori olidi unu scudu,

unu scudu onu senza cambiai,

serrandu serra chi dd'olisi serrai

**

2) Baballotti, baballotti

Baballotti, baballotti

chi camminada a su notti

chi camminada a redì

baballotti... fuirì!

**

3) Filastrocca delle dita

Custu est su procu

Custu dd’a mottu

Custu d’adi abruschiau

Custu si dd’e pappau

E a Pitticheddu no ndi dd’anti donau

**

4) Filastrocca della coccinella

Babbaiola babbaiola

piga su libru e bai a scola

piga su libru e bai a Casteddu

potamì unu bellu aneddu

un aneddu po mi sposai

babbaiola continua a bolai

**

5) Filastrocca dei mesi

Gennàrgiu, mort’e frius / est sètziu peis a fogu

Friàrgiu in dònnia logu / sighit a fai is arrius.

Martzu cun is bentus / Abrili cun is froris

e Maju fait cuntentus / bestiàmini e pastoris.

Làmpadas giai cumèntzat / a si spremi su sudori

e Mes’e Triulas pènsat / a incungiai trigu e lori.

Austu bellu s’infrìscat / a sìndria i a meloni,

e pàpat figumurisca / Cabudanni buddoni.

Ladàmini cun is binennas / est in grandu fatiga

e Donniassantu bùfat / binu nou a crocoriga!

Mes’e Idas cuntentu / adòrat a su Messia,

ma a foras tìrat bentu / proit e fàit titia!

