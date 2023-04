Come l’accabadora, è presente nelle storie per i bambini e in molti racconti di paura che in Sardegna si è soliti raccontare davanti al focolare: stiamo parlando di Mommotti, l’uomo nero che toglie il sonno ai bimbi e li terrorizza, soprattutto se fanno i capricci.

Mommotti: l’uomo che terrorizzava i bambini in Sardegna – Nella tradizione e nelle leggende sarde, Mommotti, noto anche come bobbotti, mommoti, momotti, rappresenta una figura immaginaria utilizzata per spaventare i bambini. Al pari dell'uomo nero e l’orco cattivo di altre tradizioni folkloristiche, anche Mommotti, che ha il capo e il volo quasi del tutto coperti di nero, è solito portare via con sé i bambini che non si comportano bene.

Mommotti: storia e leggenda – L’origine di questo personaggio è incerta. Secondo gli studiosi del folklore sardo, storie popolari e leggende su Mommotti potrebbero affondare le proprie radici nell’epoca precristiana. Mommotti sarebbe una sorta di trasposizione del mamuthone (da cui deriverebbe anche il nome), l’essere bestiale e spaventoso che si ritrova nei riti carnevaleschi dell’Isola.

Per altri invece l’origine di Mommotti risale all’epoca cristiana e medievale e sarebbe in questo caso una delle tante raffigurazioni del demonio.

