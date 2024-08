Pioggia di stelle sull’Isola per festeggiare il mese delle vacanze, del turismo e della grande enogastronomia. Si annuncia un agosto speciale quello del 2024 con le ricche date della rassegna Calici di stelle, iniziativa curata dal Movimento del Turismo del vino della Sardegna in collaborazione con l’associazione Città del vino. Sono una trentina le aziende presenti il 7 agosto nel Parco di Santa Maria di Sibiola a Serdiana per l’evento regionale del Mtv. Un’edizione speciale curata anche con la collaborazione del Comune di Serdiana che ha messo a disposizione gli spazi del Parco di Sibiola, dove sorge la pregiata chiesetta romanica di Santa Maria circondata da vigneti e antichi oliveti, un luogo ricco di fascino e storia. Dalle 19 si potranno degustare i calici delle cantine: Alessandro Bocca (Dorgali), Agricola Sant'Andrè (San Giovanni Suergiu), Antonella Corda (Serdiana), Argiolas (Serdiana), Attilio Contini (Cabras), Audarya (Serdiana), Berritta (Dorgali), Cantina Canu (Luogosante), Cantina di Dolianova (Dolianova), Cantina Lilliu (Ussaramanna), Cantina Nuraghe Antigori (Sarroch), Famiglia Demelas (Atzara), Ferruccio Deiana (Settimo San Pietro), Gibadda (Arbus), Iolei (Oliena), Ledà (Alghero), Li Duni (Badesi), Mesa (Sant’Anna Arresi), Olianas (Gergei), Pala (Serdiana), Fratelli Puddu (Oliena), Quartomoro di Sardegna (Marrubiu), Su’entu (Sanluri), Surrau (Arzachena), Tenute Maestrale (Donori), Tenute Perda Rubia (Talana), Tenute Sella & Mosca (Alghero), Tenute Soletta (Codrongianos) e Vini Lotta (San Nicolò d’Arcidano). E poi musica, cultura, spettacoli, mentre dalle 19.30 al via lo street food. Valeria Pilloni alla guida di Su’entu Agricola e presidente del Movimento del Turismo del Vino Sardegna si dichiara soddisfatta: «Siamo ormai alla sesta edizione regionale di Calici di stelle, oggi riuniamo trentasette cantine in tutta l’Isola e di queste, ventinove saranno presenti a Serdiana. Il nostro obiettivo come associazione – aggiunge – è quello di promuovere l’enoturismo e lo facciamo con Calici di stelle e con iniziative come la guida “Vino e Sardegna” che abbiamo realizzato in collaborazione con Lonely Planet».

Calici di Stelle, la manifestazione che promuove il turismo enogastronomico

SINIS - ORISTANESE Il 13 agosto a Cabras la Cantina Contini 1898 apre ai tantissimi appassionati di Calici di stelle. Ma non è il solo appuntamento di agosto della azienda vitivinicola di Cabras. Il ricco calendario degli eventi prosegue il 22 agosto, con Aspettando San Salvatore per una serata tra vino e cultura sulle celebrazioni in onore del Santo, che culminano con la Corsa degli Scalzi all’alba del 31 agosto e la sera di domenica 1 settembre. Per l’occasione e durante la serata si terrà una mostra fotografica a cura di Ettore Cavalli, nei locali della cantina seguita da una degustazione di vini. Infine, il 14 e il 15 settembre, due giorni dedicati ai vini Vernaccia e agli abbinamenti perfetti con la bottarga, in occasione del Festival della Bottarga di Cabras. Sabato 10, iniltre, musica e osservazione delle stelle con degustazioni enogastronomiche in programma a Terralba con Comune e Pro Loco in campo. «Nella Piazza della Cattedrale, si potranno degustare calici di vino e prodotti tipici del territorio, tra musica dal vivo e osservazione guidata delle stelle», spiegano i responsabili dell’evento.

ROMANGIA Venerdì 9 a Sennori il grande evento nel cuore della Romangia. Le Cantine del territorio illustrano e guidano le degustazioni, in accompagnamento ai piatti tipici. Prevista l’isola del Moscato con la Confraternita del Moscato Sorso Sennori, Cantina Fara, Viticoltori di Romangia e Nuraghe Crabioni. Ci saranno inoltre gli stand dei produttori Giacomo Urgeghe e Nico Loriga, e le cantine Mode, Fara, Ruiu, Agreste Natura, Cantina Sorres, Viticoltori di Romangia, Leo Conti. Tanta attenzione anche per i bambini e poi musica, mostre, laboratori esperenziali e osservazione delle stelle. L’appuntamento è previsto dalle 19 alle 2 del mattino. Sempre in Romangia sarà protagonista Sorso, sabato 10 con la XVI edizione della Rassegna. «La manifestazione, che ha lo scopo di promuovere e valorizzare i prodotti tipici locali, avverrà attraverso l’allestimento di stand presso i quali i visitatori potranno degustare i migliori vini di Sorso, abbinandoli agli altri prodotti tipici della gastronomia locale», spiegano gli organizzatori. Si potranno gustare i vini di Corona Ruja, Tenute Antonio Carta, Cantina Sorso Sennori, Cantina Nuraghe Crabioni, Tenute Dettori e Azienda vitivinicola Schintu. Numerosi anche gli stand gastronomici che proporranno piatti e prodotti del territorio. Si parte alle 20 con il tradizionale brindisi nella corte del Palazzo Baronale, aprirà la serata-evento il Coro Polinfonico Santa Croce e l’associazione Folclorica Sorso. Prevista una sfilata di moda, coordinata dalla stilista Antonella Fini. Dopo il brindisi inaugurale, si darà libero campo alla manifestazione vera e propria con l’esibizione dei cori dal piazzale della chiesa di Santa Croce, in via Cappuccini. Seguirà spettacolo musicale con esibizione diffusa mentre il centro cittadino, abbellito da installazioni artistiche realizzate dai bambini e dal personale delle Biblioteca comunale, farà anche da palcoscenico a una serie di spettacoli d’eccezione.

GALLURA A Badesi, sabato 10 il Brindisi sul lungomare nel Golfo dell’Asinara. Un lungo arenile di sabbia colore bianco candido, quello della spiaggia “Li Junchi”. Calici di stelle si svolgerà dalle 20 alle 24, nella piazza del lungomare Li Junchi a Badesi Mare. Negli stand due cantine del territorio: Li Duni e Li Seddi, che proporranno le degustazioni dei vini caratteristici, in particolare il Vermentino di Gallura Docg e il Cannonau Doc. Con l’acquisto dei calici, in abbinamento ai vini, saranno offerti prodotti tipici del territorio. La serata sarà allietata con musica dal vivo.

MANDROLISAI Due giorni di festa a Sorgono, sabato 10 e domenica 11 «alla scoperta del territorio del Mandrolisai, immersi nel complesso megalitico di Biru 'e Concas; accompagnati dalla musica, osservazioni astronomiche, e degustazione dei vini del territorio e dei prodotti locali», si legge nel sito ufficiale del Comune. L’obiettivo è quello di valorizzare il territorio con i suoi prodotti, immersi nel complesso megalitico di Biru’e Concas che ospita la più straordinaria concentrazione di menhir di tutta la Sardegna e dell’intero Mediterraneo, situato nel Comune di Sorgono. L’ingresso alla manifestazione è libero, sarà però possibile con l’acquisto del calice degustare gli eccellenti vini delle aziende partecipanti all’iniziativa. Anche in questo caso è stato previsto intrattenimento musicale e attività di osservazione astronomica con riferimento alle costellazioni e alle loro storie, “Storie e Miti racchiusi tra le costellazioni del cielo” con l’astrologa e divulgatrice astronomica Raffaela Ennas, dell’Associazione AstroniAmo. Dalle 18 inoltre sarà possibile effettuare delle visite guidate nel complesso megalitico di Biru’e Concas.

BARBAGIA Dorgali ha scelto come data venerdì 9 per il brindisi dal Belvedere del Colle del Carmelo dove è possibile ammirare la splendida vista della cittadina di Dorgali e sotto il cielo stellato si potranno degustare i pregiati vini della Cantina sociale Dorgali (azienda leader nella produzione del Cannonau) e con essi i migliori prodotti tipici del territorio. In programma i canti del Coro polifonico Lorenzo Perosi di Dorgali e del Coro (omonimo) Lorenzo Perosi di Olbia. L’osservazione guidata delle stelle è coordinata dall’Associazione Astronomica Nuorese.

OGLIASTRA Loceri punta tutto su fine mese. Degustazioni di vino e prodotti con musica jazz previsto per sabato 24 nel centro storico del paese e in particolare in via Roma. Le cantine, tutte ogliastrine e nuoresi, saranno dislocate nella via centrale, dove sarà possibile l’acquisto dei calici. Ogni ticket darà la possibilità di usufruire della degustazione di più vini sapientemente abbinati a piatti tipici locali. Per la grande festa del vino non poteva mancare naturalmente Jerzu, città del vino, dei tacchi, del folclore e del buon cibo.

© Riproduzione riservata