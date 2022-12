Il countdown è partito: mancano poco meno di 60 giorni all’alba. Lo dice il sito di AviaRoma, una nuova compagnia aerea che si prepara a debuttare nei turbolenti cieli italiani e che – come ha raccontato “L’Agenzia di viaggi magazine” – spunta (quasi) dal nulla, con le informazioni date sul web e una serie di indiscrezioni nel mondo del trasporto aereo, in questi giorni nell’occhio del ciclone, in particolare per i collegamenti con le Isole.

Per la livrea – rossa e oro, e sulla coda la sigla Spqr - AviaRoma si è affidata a Brando Maria Baratti, giovane pilota di linea, istruttore di volo e disegnatore di loghi e marchi nel settore Aviation – spiega il sito.

La flotta di Aviaroma si svilupperà per servire quattro segmenti.

Il micro raggio, cioè massimo 90 minuti di volo - «colleghiamo punto per punto la nostra meravigliosa Italia», dicono; il corto, cioè massimo 180 minuti di volo, dunque le principali città europee e del bacino del Mediterraneo, «con una straordinaria rete nei Balcani». Ancora, il medio raggio, fino a 300 minuti di volo, con «un network verso l'Africa, verso le principali mete turistiche europee, e al servizio dei cittadini europei, e Africani per raggiungere la splendida Italia». Il lungo raggio, oltre i 300 minuti di volo: «Colleghiamo il mondo, cinque continenti, con aerei potenti, comodi, sicuri e grandissimi. Non abbiamo limiti e ci muoviamo intorno al globo per arrivare ovunque e portare gente in Italia da dovunque», sottolinea il sito.

Gli aerei vanno dai Cessna Sky Courier da 19 posti, agli Atr 42 e 72, gli Embraer 190-195, gli Airbus 318, 319, 320, 321, gli Airbus A340-500/-600, e l’obiettivo per il 2025 è quello di far entrare in flotta perfino «due Airbus A380-800».

Secondo fonti sindacali e altre vicine alla società – spiega ancora “L’agenzia di viaggi magazine” - AviaRoma sarebbe un progetto partorito nella mente di Robert Flavio Paltrinieri e del suo fondo Galaxia-AmonRa Capital. Paltrinieri, 57 anni, studi economico-giuridici in Italia e in Usa – come racconta Affari italiani – diventa imprenditore giovanissmo, muove i primi passi nel settore delle tlc, e si è sempre dedicato alla ristrutturazione di imprese. Nel 2007 presenta al governo Prodi il piano di salvataggio di Alitalia e tutti gli anni ne cura la riedizione e l’aggiornamento, mentre nel febbraio 2021 scrive al premier Mario Draghi, proponendo un’offerta per rilevare Alitalia in amministrazione straordinaria.

Tramite diverse società costruisce case sociali in Africa, ed è impegnato nel progetto Afro-utlet che prevede la costruzione di 32 città verticali e centri commerciali nei paesi africani sub-sahariani in via di sviluppo.

Galaxia-AmonRa Capital avrebbe acquistato le licenze di volo e il Coa (Certificato di operatore aereo) appartenenti a Ego Airways, ma non c’è nessuna conferma ufficiale, inoltre, la Ego Airways, nata nel 2021 in piena pandemia, non ha retto e non ha trovato acquirenti: aveva già interrotto la sua attività e il 13 dicembre scorso gli azionisti hanno deciso messa in liquidazione.

Tornando ad Avia Roma, dice ancora il sito Internet, che la compagnia avrà anche una sezione dedicata al cargo con aerei Boeing dedicati. «All’inizio delle operazioni inseriremo due Boeing 777 mentre a metà del primo anno di esercizio verranno inseriti Cessna Sky-courier cargo, Atr 72 Cargo e la nuovissima versione cargo del MD80 trasformato da Aeronautical Engineers Inc»

Infine, a bordo degli aerei AviaRoma «la compagnia adotterà una politica gastronomica incentrata sulle eccellenze italiane, sui prodotti freschi e avrà anche una vocazione per la cucina circolare, dove la materia prima è protagonista ed è rispettata al 100%. Sarà la prima compagnia aerea “cruelty free” e servirà esclusivamente carne coltivata, senza uccidere l’animale».

