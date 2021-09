L'intervista all'attrice

“Darwin inconsolabile” è l’ultimo lavoro della regista, autrice e attrice pluripremiata Lucia Calamaro, debuttato a luglio al Festival dei Due Mondi di Spoleto.

In scena Maria Grazia Sughi – poetica in atto di Lucia Calamaro – attrice fiorentina, tra le fondatrici della cooperativa Teatro di Sardegna, a interpretare una madre artista irriverente che finge la propria morte per attirare l’attenzione dei figli Simona Senzacqua, Gioia Salvatori e Riccardo Goretti. Lo spettacolo ha già registrato un’ottima accoglienza da parte del pubblico, grazie all’ironia intelligente del testo. Al Massimo di Cagliari sino al 21 settembre.

