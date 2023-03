Campione indiscusso di longevità, titolare di un record mondiale davvero difficile da eguagliare. Si chiama Jonathan l’animale terrestre più vecchio del mondo. È una tartaruga gigante che arriva dalle Seychelles e ha la bellezza di 190 anni, raggiunti lo scorso 4 dicembre. Record consacrato dal Guinness dei primati e da un francobollo celebrativo. Jonathan vive nell’isola di Sant’Elena, nel sud dell’Atlantico, la stessa dove Napoleone trascorse i suoi anni di esilio fino alla morte nel 1821. La tartaruga più celebre d’oggi, splendido esemplare Aldabrachelys gigantea hololissa, è venuta al mondo nel decennio successivo, ovvero nel 1832, almeno secondo la ricostruzione ufficiale che conta gli anni in base alla misura del suo carapace anche se non tiene conto dei dubbi di alcuni studiosi per i quali Jonathan avrebbe addirittura oltre 200 anni. Dalle Seychelles, nell’Oceano Indiano, è stata trasportata dai britannici sull’isola in mezzo all’Atlantico e donata all’allora governatore Sir William Grey Wilson. Nel tempo si sono succeduti altri 31 governatori che hanno ospitato l’animale nell’affascinante quiete della residenza ufficiale, a meno di quattro chilometri dalla capitale. Uno, in particolare, Sir Spencer Davis, scelse il nome che l’ha resa celebre, appunto Jonathan.

La tartaruga diventata simbolo dell’isola di Sant’Elena è sempre rimasta lì, nella residenza del governatore britannico, dove continua a vivere ancora oggi. Adesso non mancano gli acciacchi. Infatti, è completamente cieca, convive con una cataratta, non ha più sensibilità all’olfatto sebbene senta ancora, mangi, dorma e si accoppi regolarmente. Cammina con il ritmo affaticato d’ogni tartaruga. Insomma, nonostante l’età super avanzata continua a fare quello che ha sempre fatto in questi quasi due secoli di esistenza. Non se la passa proprio male visto che c’è un custode che la segue da 13 anni, conosce bene le sue abitudini e si prende cura della sua quotidianità. Ha oltretutto una buona compagnia: Jonathan condivide le sue giornate con altri tre esemplari giganti, naturalmente più giovani, che si chiamano David, Emma e Fred. Mangiano assieme carote, cavoli e frutta. Con Emma e Fred non disdegna i piaceri della carne. Nelle belle giornate ama crogiolarsi al sole, quando piove preferisce stare rintanato nell’erba alta.

In passato ha condiviso i suoi spazi con altre tartarughe, maschi e femmine. Non è mai riuscito a procreare perché le femmine con cui si è accoppiato appartenevano a specie di tartarughe giganti diverse dalla sua.

Jonathan ha un richiamo turistico non da poco per l’isola entrata nella storia con Napoleone. Chi raggiunge la Plantation House di Sant’Elena fa il possibile per poter vedere da vicino questo esemplare approdato nel Guinness World Records, acclamato come una star, perfino con una moneta da cinque centesimi che riporta la sua effigie. Per celebrare il compleanno da record del 4 dicembre la magione è rimasta aperta tre giorni ai visitatori tanto affezionati a questo animale e alla sua storia.

Jonathan è anche portabandiera di una specie che ha patito molto la caccia indiscriminata. Nel XIX secolo, infatti, i marinai europei ne hanno fatto razzia al punto da portare queste tartarughe giganti delle Seychelles vicino all’estinzione. Per proteggerle è stato istituito un programma di allevamento nell’isola di Silhouette Island nell’arcipelago delle Seychelles.

Le tartarughe, che ai tempi d’oggi devono difendersi da altre insidie come i cambiamenti climatici e la plastica che spesso uccide quelle marine, vivono a lungo e hanno familiarità con la longevità. Nel 2006 nei giardini di Calcutta è morta Adwaita, esemplare che pare avesse addirittura 250 anni sebbene questo record non sia stato certificato come invece succede per Jonathan. Tu’i Malila, tartaruga donata alla famiglia reale delle isole Tonga, nel Pacifico, è vissuta almeno 188 anni mentre ha 125 anni suonati Grace, un esemplare che trascorre le sue giornate nella provincia canadese dell’Ontario.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

