L’ultimo decollo è di oltre dieci anni fa. Ora il volo diretto Cagliari-Olbia potrebbe tornare sul tabellone: il bando per connettere l’Isola al resto del mondo con nuove rotte rilancia anche i voli interni. E tra le 67 destinazioni previste dalla Regione spunta anche il Cagliari-Alghero. A disposizione ci sono 10 milioni di euro all’anno per sostenere il traffico aereo, soprattutto nei mesi di bassa stagione in cui il turismo va in letargo. Per ora non c’è nessun nuovo volo da annunciare – l’elenco serve solo per individuare le rotte potenzialmente “meritevoli” di contributi – ma almeno il percorso per ampliare la rete di collegamenti nei tre aeroporti sardi è iniziato. I primi passi risalgono alla scorsa legislatura (con la pre-notifica degli aiuti di Stato alla Commissione Ue), adesso si fa sul serio con la pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale europea. Le compagnie avranno tempo fino a luglio per presentare le offerte.

Come saranno divise le risorse a disposizione? Si è optato per «un’equivalenza tra il nord ed il sud» dell’Isola, dunque il 50% del budget (5 milioni) andrà all’aeroporto di Cagliari, il resto sarà diviso tra Alghero (27%, cioè 2,7 milioni) e Olbia (23%, 2,3 milioni). Così ha stabilito la delibera con le linee guida della Regione. Con questi soldi sarà possibile abbattere le tasse aeroportuali negli scali – favorendo così la fase di start-up delle rotte – per un massimo di tre anni.

27 10 24 elmas aeroporto aeroitalia - foto giuseppe ungari

L’aeroporto di Cagliari potrà finanziare 32 nuovi collegamenti: tra questi spiccano i voli diretti verso New York e Filadelfia, mentre – guardando ad est – ci sono anche Istanbul e Dubai. Poi tante nuove destinazioni europee: da Dubrovnik a Helsinki, e poi ancora Tirana, Brest e Ajaccio.

Sono invece 19 le rotte che la Regione ha individuato per lo sviluppo dello scalo di Alghero. Bilbao, Bristol, Oslo, Sofia: alcune città compariranno nel tabellone per la prima volta, altre invece torneranno dopo anni di assenza. C’è poi il collegamento diretto con Cagliari.

Infine l’aeroporto di Olbia: anche il questo caso è previsto il volo verso il capoluogo, e poi si aggiungono New York, Istanbul, Oviedo, Reykjavik, Palma di Maiorca. In tutto 16 rotte.

Il bando sarà aperto ai «vettori aerei europei»: questo dettaglio – che già era stato sottolineato dalla Commissione Ue al momento del via libera agli aiuti di Stato – restringe il campo d’azione. Soprattutto per i collegamenti diretti con gli Stati Uniti: compagnie come Delta o American Airlines non potranno partecipare.

