È come mettere insieme molte migliaia dei più grandi ipermercati del mondo, e con la pandemia da Covid-19 è diventato ancora più grande, perché in lockdown l’ha conosciuto anche chi, ancora, non ci aveva avuto a che fare. Amazon è sempre più il Gigante dei giganti e, se da una parte consente di trovare tutto (ma proprio tutto) a prezzi vantaggiosi con consegna a casa, dall’altra sta dando un grande contributo nell’assassinio del piccolo commercio, quello delle botteghe: non possono competere né per prezzi al pubblico – che le piccole realtà non possono permettersi se non correndo incontro al fallimento – né per assortimento dei prodotti.

E così, in questa gara dei tanti piccolissimi contro il Tutto, acquistiamo sempre di più: non solo beni materiali che ci giungono a casa o nei punti di consegna (ce n’è sempre uno a pochi passi), ma anche quelli immateriali come i libri elettronici, la musica, i video.

Nel 2021 il boom è diventato superboom, per Amazon, che ha anche stilato una classifica delle categorie di beni o servizi che i suoi clienti hanno acquistato. E, sorpresa, la categoria campionessa d’incassi è proprio quella che mai ha subito un lockdown, cioè il cosiddetto “food & beverage”, quindi cibo e bevande. Al secondo posto c’è la categoria “commercio, industria e scienza”, della quale fanno parte i prodotti per la sicurezza, la pulizia, le stampanti 3D e molto altro. Sul podio, pur nel gradino più basso, c’è la categoria “salute e cura della persona”, ma sono andati molto bene – negli acquisti on line su Amazon - anche l’elettronica, i prodotti per la bellezza e quelli per gli animali.

Jeff Bezos, cioè l’ideatore di questo store mondiale nato ad Albuquerque (nel New Mexico) che pochi giorni fa ha compiuto 58 anni, ha avuto una trovata geniale, infatti è il terzo uomo più ricco del mondo. Tra le altre cose, si è comprato anche il Washington Post e ha fondato la Blue Origin, una società che lavora nel campo dei voli spaziali.

Amazon ha pubblicato la classifica dei prodotti più cliccati (nel senso di acquistati) dagli italiani nel corso del 2021, suddivisi per categorie, e scorrendola si scoprono abitudini e tendenze decisamente interessanti. Ad esempio, in quella “casa e cucina” sono campioni di vendite i filtri per l’acqua di Brita, le cui cartucce filtrano cloro, calcare, metalli come il piombo e rame. Sorprende che si classifichino soltanto seconde le macchine da caffè Inissia di De’ Longhi, che funzionano con le capsule Nespresso, mentre al terzo posto festeggia il rimuovi pelucchi di Philips.

Nella categoria “elettronica” Amazon vince a casa propria con la chiavetta della Fire Tv, che serve proprio per vedere sulla tv l’offerta video di Amazon. Vice campione è l’Echo Dot, cioè il dispositivo con cui si dialoga a voce con Alexa, seguito dall’AirPod, i radioauricolari per l’Iphone. Vince un orologio smart per quanto riguarda il settore dello sport: è il Fitness tracker Xiaomi Band 5, con contapassi e numerose funzioni per chi fa attività sportiva, mentre il set di cinque pezzi di elastici per il fitness sono medaglia d’argento e quella di bronzo va a un altro smartwatch: l’orologio Tracker Fitness di Amazfit Band 5.

Cosa acquistano i clienti di Amazon per curare la propria bellezza? Prima di tutto, il siero viso con acido ialuronico 100% biologico di Florence, mentre il Curls Rock Amplifier (per controllare i ricci dei capelli) è secondo e il terzo classificato è il trattamento idratante riparatore senza risciacquo di Revion Professional.

Nella categoria giochi spopola Uno della Mattel, un gioco di carte per famiglie e bambini, subito dopo l’intramontabile panetto di Das e il gioco da tavolo Dobble. Amazon è importantissima per i libri: primo assoluto il romanzo di Madeline Miller “La canzone di Achille”, argento per “Le storie del quartiere” di Lyon Gamer, il terzo è “Il sistema: potere, politica, affari, storia segreta della magistratura italiana”, di Alessandro Sallusti e Luca Palamara.

Esplodono i videogame tra i quali spicca Fifa 22 per Playstation 4, subito dopo Super Mario 3D World+Bowser’s Fury per Nintendo Switch e terza piazza per Animal crossing: New Horizons.

E che musica ascoltiamo, e compriamo su Amazon music? Primo nell’hit parade italiana è Malibu del rapper Sangiovanni, poi Musica leggerissima di Colapesce & Dimartino, bronzo per Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti con Mille. Tra gli artisti più ascoltati su Amazon music ci sono ovviamente i Maneskin, Sfera Ebbasta, Fedez, i Pinguini Tattici Nucleari e Ultimo. Nelle vendite dei cd svettano i Maneskin con Teatro d’ira volume 1, Sangiovanni col cd omonimo e Siamo Qui di Vasco Rossi. Quarta e quinta piazza per Exuvia di Caparezza e Solo di Ultimo. La categoria Dvd si apre con Harry Potter collection (8 dvd), secondo Luca, terzo Me contro te il film-La vendetta del Signor S.

La sezione “handmade” (fatto a mano) di Amazon vede trionfare le bomboniere per battesimo di Non Solo Fimo, poi il contenitore portaconfetti di Giodi Shop e l’Happy Tower di Arte del Legno. E la categoria “made in Italy” premia Amica gel per cavalli uso umano di Dulàc, la crema viso antirughe alla bava di lumaca Nuvò e la crema viso idratante nutriente di Bioluma. E negli alimentari palma d’oro per Zymil Uht senza lattosio di Parmalat, le banane, il Viaggiator goloso grana padano dop grattugiato da un etto, il Pane bianco di Mulino Bianco e i mirtilli.

Sempre più gli italiani conoscono Amazon. Che ci conosce assai meglio.

© Riproduzione riservata