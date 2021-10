“Cari sardi, non avete capito niente”!

Francesco Cesare Casula, ordinario di Storia Medievale, ha aperto le porte del Cnr cagliaritano per raccontarci la sua dottrina della statualità. Dottrina che, in questi anni, ha scatenato il dibattito tra gli storici di tutto il mondo. Di che cosa si tratta?, perché la storiografia internazionale ne ha paura?, come fare per spiegarla ai nostri giovani studenti? “Questa è la mia battaglia”, ci ha svelato il professore. Che, in chiusura, dalla storia allo sport, ci ha anticipato la sua nuova sfida: “Una laurea honoris causa a Gigi Riva. Tutta l’Università è con me”.

