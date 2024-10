Kurt Cobain è diventato nonno. O meglio, lo sarebbe se fosse ancora vivo. Il 17 settembre, ma l’annuncio risale a sabato 28, la figlia Frances Bean ha dato alla luce Ronin Walker Cobain Hawk. Per i milioni di fan del frontman dei Nirvana morto a soli 27 anni nel 1994, la consolazione che i suoi geni saranno in circolazione ancora a lungo. Del resto, già era sembrato un miracolo che Kurt, suicida così giovane, avesse lasciato una bambina appena nata. Quando Cobain si sparò, Frances Bean aveva venti mesi. Lei stessa l’ha ricordato lo scorso aprile in un post su Instagram molto toccante, pubblicato in occasione del trentennale dalla scomparsa del padre.

Toccante perché Frances sottolinea una cosa molto semplice: lei, suo padre, non lo conosceva. «Avrei voluto conoscere mio padre», scrive, «vorrei conoscere la cadenza della sua voce, come gli piaceva il suo caffè o il modo in cui ci sentiva farsi rimboccare le coperte dopo una storia della buonanotte. Mi sono sempre chiesta se avrebbe preso i girini con me durante le estati afose di Washington, o se puzzasse di Camel Lights & strawberry Nesquik (i suoi preferiti, mi hanno detto)». Poi una riflessione sulla morte: «Negli ultimi 30 anni le mie idee sulla perdita sono rimaste in uno stato continuo di metamorfosi. La più grande lezione imparata attraverso il lutto per quasi tutto il tempo in cui sono stata cosciente, è che serve a uno scopo. La dualità della vita e della morte, il dolore e la gioia, lo yin e lo yang, hanno bisogno di esistere l’uno accanto all’altro o niente di questo avrebbe alcun significato». E poi: «È la natura temporanea dell’esistenza umana che ci getta nelle profondità della nostra vita più autentica. A quanto pare, non c’è motivazione più grande per appoggiarsi alla consapevolezza amorevole di sapere che tutto finisce».

Che carattere avrà il piccolo Ronin. Sentirà la stessa disperazione del nonno famosissimo? Assomiglierà alla nonna materna, lei viva e vegeta, Courtney Love? O magari invece prevarrà l’influenza paterna? Il padre del neonato è Riley Hawk, figlio della leggenda dello skate Tony Hawk. Riley e Frances si sono sposati il 7 ottobre 2023, in una cerimonia intima officiata dal frontman dei REM Michael Stipe, padrino di Frances e grande amico di Kurt e Courtney.

Per Frances - che deve il suo nome alla tormentata attrice di Seattle Frances Farmer - si tratta del secondo matrimonio. Il primo, con il musicista Isaiah Jones Silva, è durato venti mesi appena, tra il 2014 e il 2016, e si ricorda solo perché un giudice gli ha garantito all’ex la proprietà della chitarra che Kurt Cobain suonava nel famoso Unplugged in New York, che Silva ha sostenuto essere un regalo di matrimonio di Frances, per poi venderlo all'asta per 6 milioni di dollari nel 2020.

Frances ha annunciato la nascita di Ronin così: «Benvenuto al mondo, figlio più bello. Ti amiamo più di ogni altra cosa». Nel post su Instagram anche tre foto in bianco e nero: la prima istantanea mostra Ronin fasciato. Nella seconda fotografia, Ronin è visto mentre afferra l’indice della madre; e nella terza, Hawk guarda amorevolmente Ronin mentre lo culla tra le braccia.

