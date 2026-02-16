Short Track, Arianna Fontana fuori dal podio nei 1000 metri. Dubbi su un contattoL'azzurra, già oro in staffetta e argento nei 500, chiude al quarto posto: «Sono arrabbiata»
Arianna Fontana manca il podio dei 1000 metri dello short track ai Giochi di Milano Cortina.
L'olimpionica azzurra, dopo l’oro in staffetta e l'argento nei 500, ha chiuso al quarto posto alle spalle dell'olandese Xandra Velzeboer, oro, alla canadese Courtney Sarault, argento e alla coreana Gilli Kim, bronzo.
Un quarto posto che lascia l’amaro in bocca e che, lamenta Fontana, potrebbe essere stato viziato da un contatto: «Sorrido per non piangere, sono tanto arrabbiata», il commento della campionessa azzurra dopo la gara. «Ero lanciata verso una medaglia. Adesso dovrà farmi passare questa rabbia e farla diventare benzina».
