Arianna Fontana manca il podio dei 1000 metri dello short track ai Giochi di Milano Cortina.

L'olimpionica azzurra, dopo l’oro in staffetta e l'argento nei 500, ha chiuso al quarto posto alle spalle dell'olandese Xandra Velzeboer, oro, alla canadese Courtney Sarault, argento e alla coreana Gilli Kim, bronzo.

Un quarto posto che lascia l’amaro in bocca e che, lamenta Fontana, potrebbe essere stato viziato da un contatto: «Sorrido per non piangere, sono tanto arrabbiata», il commento della campionessa azzurra dopo la gara. «Ero lanciata verso una medaglia. Adesso dovrà farmi passare questa rabbia e farla diventare benzina».

