Biathlon femminile: Lisa Vittozzi vince la medaglia d’oroSplendida prova dell'atleta azzurra. Wierer finisce al nono posto
Lisa Vittozzi vince la medaglia d’oro nel biathlon-inseguimento femminile ai Giochi invernali di Milano-Cortina.
All’Arena di Anterselva la 31enne di Pieve di Cadore ha tagliato il traguardo prima di tutte, permettendo al team Italia di salire per la ventiduesima volta sul podio di questa edizione olimpica.
L'argento va alla finlandese Suvi Minkkinen e il bronzo alla norvegese Marem Kirkeeide.
Quello di Vittozzi – rimasta senza errori al poligono – è un successo storico: si tratta infatti del primo oro nella specialità per l’Italia.
Più staccata l’altra azzurra Dorothea Wierer, che ha terminato la gara al nono posto.
