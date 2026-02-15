Vittoria pesantissima sul campo della Sambenedettese: il 2-1 consente di agganciare i marchigiani e la Torres per la prima volta si avvicina alla salvezza diretta.

Primo tempo molto vivace. La Torres schizza bene dai blocchi: al 4’ Sorrentino in contropiede a sinistra si porta la palla sul destro e cerca l’angolo lontano, ma Orsini ci arriva. All’11’ Masala da destra effettua il traversone e Sorrentino insacca di testa per il vantaggio. Reazione della Sambenedettese: dopo il quarto d’ora con Stoppa che di testa devia il tiro di Zoboletti sulla parte alta della traversa. Luciani spreca un paio di occasioni (al 24’ incornata ravvicinata sul portiere). Si chiude con le occasioni di Di Stefano e Sorrentino (al volo di tacco) che il portiere ribatte.

Nel secondo tempo la Sambenedettese ha forze fresche e preme: segna subito Eusepi ma è in fuorigioco. Al 57’ tocco col braccio di Masala su un cross basso e l’arbitro decreta il rigore che Eusepi trasforma nel pareggio.

Entrano tre cambi e proprio Zanandrea, all’esordio, incorna il nuovo vantaggio al 57’ su punizione di Liviero. La Torres si difende, i marchigiani segnano al 96’ con Parigini ma anche questa volta c’era fuorigioco e paga aver chiesto l’Fvs.

