Snowboard cross misto: argento per Moioli-SommarivaVentunesima medaglia per il team azzurro ai Giochi: superato il record di Lillehammer 1994
Altre due medaglie per l’Italia a Milano-Cortina, grazie alle quali il team azzurro sale a quota 21 superando il record di podi ottenuti stabilito a Lillehammer nel 1994.
Dopo lo splendido oro di Federica Brignone nel Gigante e il bronzo nella staffetta dello sci di fondo, la domenica da incorniciare degli atleti italiani saluta il successo di Michela Moioli e Lorenzo Sommariva, argento nello snowboard cross team misto.
L’oro è andato alla Gran Bretagna di Charlotte Bankes e Huw Nightingale, mentre il bronzo ai francesi Lea Casta e Loan Bozzolo.
(Unioneonline)