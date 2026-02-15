Non si fa distrarre la Dinamo Women, che a Battipaglia, contro il fanalino di coda della A1 femminile, si impone per 71-60 dopo una gara condotta da subito con margine in doppia cifra. La vittoria vale mezza ipoteca sui playoff scudetto.

Pronti, via e la squadra sassarese prende subito il comando doppiando le padrone di casa: 26-13 alla fine del primo quarto. Nel secondo periodo le campane rosicchiano qualcosa e arrivano a -7, ma nella terza frazione Carangelo e compagne continuano a tirare bene dall'arco (10/22) e toccano anche il +15. Nell'ultimo quarto non resta che controllare la vittoria.

Tabellino Dinamo Women: Richards 19, Carangelo 11, Poindexter 13, Boros 12, Egwoh 4, Sammartino ne, Trozzola, Spinelli, Treffers 7, Turel 5. All. Citrini.

