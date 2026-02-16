Nelle ultime 10 gare la Torres ha ottenuto 15 punti, con una media di 1,5 punti a partita. Un’andatura da playoff che è servita per staccarsi dall'ultimo posto (il vantaggio sul Pontedera è di ben 7 punti) e soprattutto per agganciare Perugia e Sambenedettese, con la zona della salvezza diretta occupata dal Bra che dista solo un punto.

La raggiunta solidità della formazione sassarese consente di guardare con fiducia al finale di campionato, con l'obiettivo di occupare il quintultimo posto e mantenere la Serie C senza la rischiosa fase degli spareggi nei playout.

Per quanto riguarda le concorrenti dirette il Pontedera è in crisi profonda: appena 5 punti negli ultimi dieci turni, dove non ha mai vinto. In difficoltà anche la Sambenedettese che ha ottenuto 7 punti ma vinto una volta sola, anche se è quella con la classifica avulsa migliore. Il Bra ha collezionato 11 punti, mentre il Perugia 12, ed è proprio contro gli umbri che è rimasto ancora da giocare uno scontro diretto.

