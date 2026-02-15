Niente da fare, non basta un secondo tempo orgoglioso per recuperare e battere un’avversaria al completo e in salute. Al PalaSerradimigni vince Tortona 89-82. Per la Dinamo la conferma che con solo 4 stranieri è quasi impossibile vincere. Anche se Johnson e Buie mettono insieme 34 punti.

Thomas è infortunato (caviglia sinistra), Pullen è sulla lista di partenza (dissapori con tecnico e società) e Marshall fa il riscaldamento ma non è ancora pronto a giocare. Tortona parte subito forte in attacco dove sbaglia pochissimo e va avanti in doppia cifra: 13-23 al 7’, con Vital imprendibile. Coi cambi il Banco risale ma si ferma dopo aver sbagliato 4 liberi e la difesa nel secondo quarto dei piemontesi è davvero intensa e appiccicosa, il Banco fatica a segnare e gli ospiti vanno via: -16 al 17’. Il play Buie lotta prima da solo (14 punti a metà gara), poi finalmente qualcuno lo segue e si chiude con un distacco meno gravoso: 33-42.

Nel terzo quarto la Dinamo si ricorda dell’andata e produce un’accelerazione offensiva trainata dalle triple di Johnson, arrivando addirittura sino a -3. Ma ogni volta c’è qualcuno degli ospiti che fa canestro da tre. Nell’ultimo quarto si scalda anche la mano di Visconti, Sassari va più volta a -5 ma a 69 secondi Hubb realizza dall’angolo e scrive la parola fine.

