Cagliari-Lecce, le probabili formazioni: torna Mina, Idrissi avanzatoAlle 20.45 si completa la venticinquesima giornata con lo scontro salvezza dell’Unipol Domus
In emergenza, il Cagliari cerca di battere il Lecce e fare un altro passo avanti verso la salvezza. Stasera alle 20.45 è uno scontro diretto vero e proprio quello dell’Unipol Domus, nell’epilogo della venticinquesima giornata di Serie A. I rossoblù ci arrivano dopo la sconfitta di lunedì scorso con la Roma, che ha interrotto il filotto di tre vittorie consecutive, mentre i giallorossi (dell’ex Eusebio Di Francesco, che non ha certo lasciato un buon ricordo in Sardegna) hanno battuto l’Udinese 2-1. E Fabio Pisacane ha diversi problemi di formazione, con Gianluca Gaetano sicuro assente e Zé Pedro probabile.
Il portoghese è rientrato fra i convocati per Cagliari-Lecce, ma il fastidio al polpaccio che l’ha tenuto fuori dall’allenamento della vigilia di ieri è più di un indizio sul fatto che non dovrebbe farcela. Previsto quindi il rientro dal 1’ di Gabriele Zappa, così come quello di Yerry Mina che invece ha recuperato (accanto a lui Juan Rodríguez, favorito su Alberto Dossena). Riyad Idrissi va alto a sinistra in un possibile 4-2-3-1, con il lancio di Ibrahim Sulemana reduce dai subentri positivi contro Verona (gol) e Roma (traversa). Davanti dovrebbe farcela Semih Kılıçsoy, pur debilitato per tutto il weekend da un virus gastrointestinale: le alternative sono capitan Leonardo Pavoletti e Yael Trepy, visto che anche Gennaro Borrelli è fuori per infortunio. E non c’è nemmeno Alessandro Deiola, per la ricaduta del problema muscolare di gennaio.
Queste le probabili formazioni di Cagliari-Lecce: all’Unipol Domus calcio d’inizio alle ore 20.45, l’arbitro è Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Su unionesarda.it sarà possibile seguire il live del posticipo, su Radiolina la radiocronaca in diretta assieme a pre e post partita.
Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Juan Rodríguez, Obert; Adopo, Sulemana; Palestra, S. Esposito, Idrissi; Kılıçsoy. Allenatore Pisacane.
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, L. Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Štulić. Allenatore Di Francesco.