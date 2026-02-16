Tennis, settimana decisiva per l'Open di SassariIl Torneo Vanacore Immobiliare entra nel vivo sui campi in terra battuta della Torres
Inizia oggi la settimana decisiva dell'Open “Vanacore Immobiliare”, sui campi in terra battuta della Torres Tennis.
Nel singolare maschile (171 iscritti), le prime quattro teste di serie, che entreranno in gara nei quarti di finale, sono il “padrone di casa” Matteo Mura, Nicola Porcu (Tc Cagliari), Luigi Corrias (Tc Moneta) e Lorenzo Rocco (Tc Cagliari).
Nel femminile (in 56 al via), sempre dai quarti, sono pronte Alessandra Pezzulla (Quattro Mori Tennis Team), Ludovica Mazzucchelli (Tc Terranova), Aurora Deidda (Milano 26) e Carolina Cicu (Torres).