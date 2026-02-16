Curling maschile ko con la Cina: il cammino si complicaGli azzurri sconfitti 11-2. Accesso alle semifinali più difficile
Brutto ko per il curling maschile italiano ai Giochi di Milano-Cortina.
Nella fase a gironi il team azzurro (Arman, Giovanella, Mosaner, Pimpini, Retornaz) è stato sconfitto per 11 a 2 dalla Cina.
Dopo sei partite disputate, il bilancio per gli azzurri è di tre vittorie e tre sconfitte. Dunque Mosaner e compagni non sono più gli unici artefici del proprio destino e per l'accesso alle semifinali dovranno sperare negli inciampi delle dirette avversarie oltre a ottenere il massimo dai tre match rimanenti.
