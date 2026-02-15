Un’altra medaglia d’oro per l’Italia nello sci femminile ai Giochi di Milano-Cortina: la vince Federica Brignone, immensa anche nel Gigante, dopo aver già trionfato nel Super G. Un’impresa straordinaria per la campionessa azzurra, a dispetto del gravissimo infortunio patito a pochi mesi dall’inizio delle Olimpiadi invernali.

Amaro in bocca invece per Lara Della Mea, splendida terza sino alla discesa della compagna, che ottenendo il miglior tempo la scalza dal podio, facendola finire quarta a soli 5 centesimi dal podio. E delusione anche per Sofia Goggia, che dopo una buona prima manche non si ripete e ottiene solo il decimo posto finale. Più staccata Asja Zenere, quattordicesima.

Sul podio salgono invece la svedese Hector, seconda, e la norvegese Stjernesund, terza: entrambe dopo la discesa della vincitrice sono accorse da lei e si sono inginocchiate, in segno di ammirazione.

«Vi giuro – ha detto ai microfoni di Rai Sport Brignone dopo la vittoria – che sono talmente senza parole che non riesco a capire niente. Oggi sono stata fin troppo tranquilla, avevo paura di non essere abbastanza aggressiva... poi ho pensato solo a sciare e a spingere e quando ho tagliato il traguardo e ho visto che ero prima non ho capito più niente».

L’oro di Brignone permette al team azzurro di eguagliare il record di medaglie vinte ai Giochi invernali: venti i podi sinora conquistati dagli atleti italiani a Milano-Cortina, lo stesso numero ottenuto alle Olimpiadi di Lillehammer nel 1994.

(Unioneonline/l.f.)

