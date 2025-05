Si giocherà venerdì Napoli-Cagliari, l’ultima partita dei rossoblù in questa Serie A: dovrebbe essere alle 20.45, si attende la comunicazione definitiva. Lo ha appena deciso il Consiglio di Lega, che si è riunito stamattina alle 9 all’indomani del turno di campionato che ha rinviato il discorso per il titolo. Il motivo dell’anticipo è legato all’eventualità di uno spareggio per assegnare la vittoria del campionato, visto che Napoli e Inter (a oggi separate da un punto, in favore dei partenopei) potrebbero finire appaiate.

La possibilità dello spareggio si verificherebbe in caso di vittoria del Cagliari a Napoli e di pareggio fra Como e Inter. Nel caso, sarebbe gara secca in campo neutro (presumibilmente lunedì o martedì) all’Olimpico di Roma, perché la Lega Serie A non ritiene che ci siano le condizioni per giocarla al Meazza (avrebbe la priorità se non ci fossero potenziali problemi di ordine pubblico).

Per il Cagliari sarà una partita senza più obiettivi di classifica. La vittoria di ieri per 3-0 sul Venezia ha chiuso in grande stile il discorso salvezza con una giornata d’anticipo, come nella scorsa stagione con Claudio Ranieri. Un dato, quest’ultimo, subito evidenziato da Davide Nicola in conferenza stampa nell’immediato dopogara. Mentre per il Napoli la sfida avrà un valore incalcolabile, visto che con un successo la squadra di Antonio Conte (che ieri ha pareggiato 0-0 a Parma, rimanendo in testa per via del 2-2 di Inter-Lazio col pari biancoceleste al 90’ su rigore dato al Var) sarebbe campione.

