“Regalo” di fine campionato per i tifosi e per le tante persone che per lavoro (compresi sicurezza e soccorsi) hanno raggiunto la Unipol Domus, lo stadio del Cagliari. L’amministrazione comunale non è riuscita a garantire l’efficienza dell’impianto di illuminazione attorno allo stadio.

Succede spesso, nonostante l’impegno manifestato anche sul nostro giornale dai dirigenti responsabili. Nella zona, dopo la partita, si sono registrati nel recente passato anche gravissimi incidenti stradali, ma questo non è bastato e non basta per garantire, in tutte le gare notturne, l’efficienza dell’impianto. Quella di ieri contro il Venezia è stata l’ultima notturna della stagione. Un disservizio grave, l’ennesimo, di cui far tesoro per le prossime partite in notturna.

(Unioneonlie)

