Il tempo degli esperimenti, delle amichevoli e dei test è finito, da stasera le partite contano tutte. Cagliari-Virtus Entella è l’esordio ufficiale per la squadra di Fabio Pisacane e vale un posto ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, contro una tra Monza e Frosinone a fine settembre. Prove generali alle 20.45 all’Unipol Domus per il campionato che inizierà tra una settimana, in una gara subito dentro o fuori contro un avversario di Serie B ma che ha già giocato, battendo sabato scorso 4-0 la Ternana dell’ex rossoblù Fabio Liverani. E proprio nell’interregno fra Liverani e Ranieri Pisacane aveva allenato il Cagliari, il 26 dicembre 2022 contro il Cosenza, ma ora avrà un sapore decisamente diverso perché adesso la panchina è sua.

Per la prima, il tecnico al debutto non avrà Sebastiano Luperto, che non ha recuperato dagli acciacchi che lo hanno tenuto fuori per tutto il precampionato. Dando per confermata, per ora, la difesa a tre vista quasi sempre nelle amichevoli si può pensare ad Alessandro Deiola centrale, dato che lo ha fatto più volte nei test precedenti. Altrimenti spazio all’ex Primavera Nicola Pintus. L’altro dubbio è a sinistra, perché Adam Obert va terzo centrale e come giocatore di ruolo resta solo Riyad Idrissi: per cui, o fiducia al rientrante dal prestito (era al Modena) o spazio a uno tra Gabriele Zappa e Nadir Zortea adattato. Davanti la coppia Piccoli-Luvumbo, sono convocati i nuovi Sebastiano Esposito e Semih Kılıçsoy ma ancora in ritardo di condizione e per loro ci vorrà più tempo.

L’arbitro di Cagliari-Virtus Entella sarà Mario Perri della sezione di Roma 1. In caso di pareggio al 90’ si va direttamente ai rigori, senza tempi supplementari. Queste le probabili formazioni.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Mina, Deiola, Obert; Zortea, Adopo, Prati, Folorunsho, Zappa; Luvumbo, Piccoli. Allenatore: Pisacane.

Virtus Entella (3-5-2): Colombi; Marconi, Tiritiello, Parodi; Boccadamo, Karić, Benali, Di Mario; Guiu, Russo. Allenatore: Chiappella.

© Riproduzione riservata