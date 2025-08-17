Coppa Italia, ai sedicesimi sarà Cagliari-Frosinone: i ciociari piegano il MonzaSi giocherà alla Domus, diversi gli ex: Sherri, Mazzitelli, Zortea, Borrelli e il ds rossoblù Angelozzi
Sarà il Frosinone a sfidare il Cagliari nei sedicesimi di finale di Coppa Italia.
I ciociari allenati da Massimiliano Alvini si sono imposti sul campo del Monza per 1-0, una vittoria al fotofinish arrivata grazie a una rete di Kvernadze al 92’, al termine di una partita abbastanza noiosa in cui tutte le emozioni si sono concentrate nell’epilogo compresa un’espulsione per i brianzoli al 100’, ai danni di Ganvoula.
La partita si gioca il 24 settembre, e sono parecchi gli ex. Per il Frosinone il portiere albanese Sherri, per il Cagliari Mazzitelli, Zortea e Borrelli oltre al ds Guido Angelozzi, arrivato questa estate proprio dai ciociari.
I rossoblù ieri hanno sconfitto con il brivido l’Entella, superata ai calci di rigore dopo l’1-1 nei tempi regolamentari.
