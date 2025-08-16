Cagliari-Virtus Entella 1-0, la diretta: debutto per Esposito e Kılıçsoy, Piccoli sfiora il bisNel primo tempo il risultato sbloccato al 45’ dal numero 91
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È cominciata alle 20.45 Cagliari-Virtus Entella, partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Segui la diretta della gara, esordio dei rossoblù in questa stagione (pagina in aggiornamento).
Cagliari-Virtus Entella 1-0 – LA DIRETTA
80’ Dall’angolo deviazione del nuovo entrato Nichetti sul primo palo, a lato.
79’ Virtus Entella vicina al pareggio, conclusione di Russo da destra sul primo palo e Caprile mette in angolo.
77’ Sostituzioni Cagliari: doppio debutto in rossoblù, tocca a Mazzitelli e Kılıçsoy per Prati e Piccoli. Applausi del pubblico.
76’ Sostituzioni Virtus Entella: Nichetti e l’ultimo arrivato Debenedetti per Benali e Fumagalli.
75’ Ammonizione Virtus Entella: Marconi va deciso su Esposito ed è ammonito anche lui.
73’ Occasionissima per il Cagliari! Bella giocata di Esposito che ruba palla sulla trequarti a Marconi e serve sul centro-sinistra Piccoli, solo davanti a Del Frate il suo tiro è respinto dal portiere. Il numero 91 resta a terra ma si rialza.
71’ Si riparte.
69’ Nuovo cooling break, come nel primo tempo.
68’ Cross da destra, parata sicura in presa alta di Caprile.
64’ Sostituzioni Cagliari: debutta Esposito, al posto di Luvumbo, dentro anche Zappa per Idrissi. Ovazione per il nuovo arrivato.
63’ Virtus Entella che guadagna un calcio d’angolo, mentre resta a terra per qualche secondo Idrissi. Corner respinto da Piccoli.
61’ Sostituzioni Virtus Entella: dentro Russo e Karić per Dalla Vecchia e Vilanova.
60’ Piccoli servito sulla linea di fondo, sfortunato nel rimpallo con Tiritiello è soltanto rimessa dal fondo.
59’ Prati cerca la giocata in verticale per Piccoli, anticipato il centravanti.
55’ Inizio di secondo tempo dal ritmo blando.
51’ Primi movimenti sulla panchina del Cagliari, fra cui i nuovi arrivati Esposito e Kılıçsoy.
47’ Ammonizione Virtus Entella: fallo di Parodi su Idrissi e nuovo giallo negli ospiti.
21.49 Si riparte, senza cambi.
Proprio a un passo dall’intervallo i rossoblù, al primo tiro in porta, riescono a sbloccare il risultato: bello il gol di Piccoli con cui si va all’intervallo.
45’ +2 Fine primo tempo: Cagliari-Virtus Entella 1-0.
45’ Due minuti di recupero.
45’ GOL DEL CAGLIARI, PICCOLI! Deiola recupera palla a metà campo, Adopo dentro per Piccoli che incrocia con il destro e batte Del Frate.
44’ Si è rialzato l’angolano.
43’ A terra Luvumbo dopo un contrasto con Benali.
40’ Giocata in area di rigore dell’Entella, Mina riesce a chiudere.
36’ Cross da sinistra di Idrissi, Piccoli anticipato a centro area di testa da Marconi.
33’ Piccoli batte la punizione da circa 25 metri: palla di poco a lato alla destra di Del Frate.
32’ Ammonizione Virtus Entella: Benali trattiene Luvumbo che lo aveva saltato, obbligatorio il giallo.
28’ Su rimessa laterale battuta a sinistra Luvumbo si libera della marcatura di un avversario, ma il suo cross è troppo lungo per Piccoli.
26’ Si riprende a giocare.
24’ Cooling break.
19’ Bel recupero difensivo di Folorunsho, che si prende i primi applausi da giocatore del Cagliari.
17’ Toccato duro Luvumbo in uno scontro con Marconi, si rialza.
15’ Scocca il quarto d’ora, ancora senza occasioni realmente degne di nota.
12’ Le due squadre giocano con un modulo a specchio, 3-5-2.
8’ Palla dentro per Luvumbo che si inserisce tra Del Frate e Marconi, ma non riesce a controllare il pallone che sfila sul fondo.
7’ Della Virtus Entella il primo tiro, destro da fuori di Fumagalli e blocca Caprile.
4’ Cross da destra di Zortea, Del Frate anticipa di pugno Folorunsho.
2’ Punizione guadagnata da Mina, Obert batte con la difesa ligure che respinge.
20.45 Calcio d’inizio, primo pallone toccato dagli ospiti.
Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Virtus Entella.
Cagliari (3-5-2): Caprile; Deiola, Mina, Obert; Zortea, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi; Luvumbo, Piccoli.
In panchina: Ciocci, Sarno, Mazzitelli, Kılıçsoy, Gaetano, Felici, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Vinciguerra, Pintus, Zappa, Borrelli, Esposito.
Allenatore: Fabio Pisacane.
Virtus Entella (3-5-2): Del Frate; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Franzoni, Benali, Dalla Vecchia, Di Mario; Fumagalli, Vilanova.
In panchina: Colombi, Gariti, Palomba, Nichetti, Karić, Castelli, Debenedetti, Russo, Matteazzi, Ndrecka, Ghio, Boccadamo, Bottaro, Portanova.
Allenatore: Andrea Chiappella.
L’arbitro è Mario Perri della sezione di Roma 1, assistenti Francesco Luciani (Milano) e Matteo Pressato (Latina), quarto ufficiale Federico Dionisi (L’Aquila). Al var Niccolò Baroni (Firenze) con assistente Valerio Marini (Roma 1).
La vincente di Cagliari-Virtus Entella affronterà la vincente di Monza-Frosinone, in programma domani alle ore 18, ai sedicesimi di Coppa Italia (fra il 23 e il 25 settembre).