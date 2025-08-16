Il primo Cagliari di Fabio Pisacane vede un debutto assoluto con la maglia rossoblù in gare ufficiali: contro la Virtus Entella spazio a Riyad Idrissi. Nelle scelte per la partita dei trentaduesimi di Coppa Italia (si parte alle 20.45 all’Unipol Domus), il nuovo allenatore lancia l’esterno sinistro di Sadali reduce da una stagione in Serie B col Modena. Per lui non è una novità, perché l’aveva già avuto nel 2023-2024 in Primavera, ma ora ha l’occasione per mettersi in mostra in un contesto ben diverso. Sull’altra fascia gioca Nadir Zortea, con Gabriele Zappa in panchina.

Davanti la coppia formata da Zito Luvumbo e Roberto Piccoli, già vista nelle amichevoli. Confermato il 3-5-2, con Alessandro Deiola che vince il ballottaggio con Nicola Pintus e viene adattato fra i tre centrali. In panchina i nuovi arrivati Gennaro Borrelli, Luca Mazzitelli, Semih Kılıçsoy e Sebastiano Esposito, questi ultimi due ancora in ritardo di condizione. C’è dal 1’ invece Michael Folorunsho, come interno sinistro. Nella Virtus Entella, che arriva a Cagliari dopo aver battuto 4-0 la Ternana di Fabio Liverani sabato scorso ed è neopromossa in Serie B, vanno in panchina gli ex rossoblù Simone Colombi e Luigi Palomba.

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Virtus Entella: calcio d’inizio alle ore 20.45, su unionesarda.it sarà possibile seguire la diretta della partita e, nel post, le interviste dei protagonisti. L’arbitro è Mario Perri della sezione di Roma 1.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Deiola, Mina, Obert; Zortea, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi; Luvumbo, Piccoli.

In panchina: Ciocci, Sarno, Mazzitelli, Kılıçsoy, Gaetano, Felici, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Vinciguerra, Pintus, Zappa, Borrelli, Esposito.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Virtus Entella: Del Frate, Tiritiello, Vilanova, Marconi, Fumagalli, Parodi, Franzoni, Di Mario, Dalla Vecchia, Benali, Mezzoni.

In panchina: Colombi, Gariti, Palomba, Nichetti, Karić, Castelli, Debenedetti, Russo, Matteazzi, Ndrecka, Ghio, Boccadamo, Bottaro, Portanova.

Allenatore: Andrea Chiappella.

