Giornata numero trentasette per la Serie A, la penultima di campionato. Queste le partite, i risultati, i marcatori e la classifica: si gioca quasi tutto in contemporanea domenica alle 20.45, con Genoa-Atalanta unico anticipo in quanto sfida tra due squadre senza più obiettivi.

Sabato 17 maggio

Genoa-Atalanta (ore 20.45)

Domenica 18 maggio

Cagliari-Venezia (ore 20.45)

Fiorentina-Bologna (ore 20.45)

Inter-Lazio (ore 20.45)

Juventus-Udinese (ore 20.45)

Lecce-Torino (ore 20.45)

Monza-Empoli (ore 20.45)

Parma-Napoli (ore 20.45)

Roma-Milan (ore 20.45)

Verona-Como (ore 20.45)

Classifica Serie A

Napoli 78

Inter 77

Atalanta 71

Juventus 64

Lazio 64

Roma 63

Bologna 62

Milan 60

Fiorentina 59

Como 48

Torino 44

Udinese 44

Genoa 40

Cagliari 33

Verona 33

Parma 32

Venezia 29

Lecce 28

Empoli 28

Monza 18 (retrocesso)

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata