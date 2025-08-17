Un primo tempo davvero divertente quello proposto dalla Torres al "Vanni Sanna". Il finale di 2-1 sul Livorno fotografa l'andamento di una gara che la squadra sassarese ha giocato meglio dell'avversaria creanmdo anche più occasioni, nonostante un secondo tempo meno brillante.

Il modulo 3-5-2 con Lunghi e Brentan mezze ali e Giorico regista davanti alla difesa è piaciuto, anche per la rapidità nelle ripartenze mostrate pure da Zecca e Nunziatini sulle fasce, con Musso a fare da boa e Bonin sempre in movimento.

Autore del primo gol con un'accelerazione impressionante Alberto Lunghhi, mentre il raddoppio lo ha firmato Antonino Musso. Soddisfatto il tecnico Michele Pazienza: "Mi è piaciuto l'atteggiamento in tutta la partita. Nella ripresa loro hanno cambiato modulo e ci abbiamo messo un po' a riorganizzarci nella fase difensiva".

La prossima avversaria della Torres sarà l'Arezzo, altra formazione che milita nel girone B come i rossoblù.

