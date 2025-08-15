Serie C, la Torres prepara il match contro il LivornoAl "Vanni Sanna" esordio stagionale con la Coppa Italia
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ferragosto di lavoro per la Torres che si è allenata in vista dell'apertura della stagione: alle 21 di sabato al "Vanni Sanna" arriva il Livorno per il primo turno di Coppa Italia.
Il match contro la neopromossa formazione toscana, inserita nello stesso girone dei rossoblù, arriva dopo quattro amichevoli curiosamente contro avversarie di livello diverso dalla Serie C: la sconfitta contro Venezia per 5-0 (appena retrocessa in B), la vittoria sul Latte Dolce per 1-0 (serie D), la sconfitta col Budoni 2-3 (neopromosso in D) e la vittoria sull'Alghero per 2-0 (appena retrocesso in Promozione).
Il tecnico Pazienza non potrà disporre del centravanti Diakité che deve scontare la squalifica rimediata l'anno scorso contro il Milan Futuro. Dovrebbe restare fuori anche il regista-trequartista Mastinu che ha saltato per un leggero problema fisico le ultime due amichevoli.