Per il Cagliari, dopo la vittoria contro la Virtus Entella ai rigori, comincia il conto alla rovescia per l’esordio in Serie A domenica prossima con la Fiorentina (ore 18.30, sempre all’Unipol Domus). Ma è anche in arrivo il rush finale del calciomercato, con la sessione invernale che si chiuderà lunedì 1 settembre alle ore 20. In entrata è plausibile l’arrivo di un difensore centrale (sfumato Marash Kumbulla, andato al Maiorca, ci sono un paio di opzioni fra Italia e Argentina) e di un laterale sinistro (l’unico di ruolo a oggi è Riyad Idrissi, reduce dall’esordio), ma si attendono anche movimenti in uscita. E uno che potrebbe lasciare da qui a due settimane è Zito Luvumbo, nonostante abbia giocato titolare ieri.

Sull’angolano nelle scorse settimane si era registrato l’interesse dei francesi del Tolosa, ma l’offerta da circa 3 milioni di euro era stata considerata troppo bassa. Ora il suo nome, oltre che all’estero, è valutato anche da alcune squadre di Serie A: interessa a Bologna, Parma e Roma. Tutte e tre stanno cercando un rinforzo in attacco e Luvumbo potrebbe essere il profilo giusto a fine mercato.

Sul fronte uscite, in dirittura d’arrivo la cessione di Davide Veroli al Palermo. I rosanero hanno manifestato interesse anche per il portiere Boris Radunović, ma alla fine fra i pali il rinforzo a un passo è lo svincolato Jesse Joronen. Per il serbo, sempre in Serie B, c’è l’opzione Sampdoria. Da valutare, infine, una possibile offerta irrinunciabile per giocatori come Adam Obert, Roberto Piccoli e Nadir Zortea: su quest’ultimo rimangono Bologna, Fiorentina e Torino.

© Riproduzione riservata