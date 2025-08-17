Il Cagliari sfoltisce la rosa: Veroli al Palermo, su Luvumbo tre squadre di Serie AManifestazioni d’interesse per l’angolano, titolare con la Virtus Entella ma non incedibile
Per il Cagliari, dopo la vittoria contro la Virtus Entella ai rigori, comincia il conto alla rovescia per l’esordio in Serie A domenica prossima con la Fiorentina (ore 18.30, sempre all’Unipol Domus). Ma è anche in arrivo il rush finale del calciomercato, con la sessione invernale che si chiuderà lunedì 1 settembre alle ore 20. In entrata è plausibile l’arrivo di un difensore centrale (sfumato Marash Kumbulla, andato al Maiorca, ci sono un paio di opzioni fra Italia e Argentina) e di un laterale sinistro (l’unico di ruolo a oggi è Riyad Idrissi, reduce dall’esordio), ma si attendono anche movimenti in uscita. E uno che potrebbe lasciare da qui a due settimane è Zito Luvumbo, nonostante abbia giocato titolare ieri.
Sull’angolano nelle scorse settimane si era registrato l’interesse dei francesi del Tolosa, ma l’offerta da circa 3 milioni di euro era stata considerata troppo bassa. Ora il suo nome, oltre che all’estero, è valutato anche da alcune squadre di Serie A: interessa a Bologna, Parma e Roma. Tutte e tre stanno cercando un rinforzo in attacco e Luvumbo potrebbe essere il profilo giusto a fine mercato.
Sul fronte uscite, in dirittura d’arrivo la cessione di Davide Veroli al Palermo. I rosanero hanno manifestato interesse anche per il portiere Boris Radunović, ma alla fine fra i pali il rinforzo a un passo è lo svincolato Jesse Joronen. Per il serbo, sempre in Serie B, c’è l’opzione Sampdoria. Da valutare, infine, una possibile offerta irrinunciabile per giocatori come Adam Obert, Roberto Piccoli e Nadir Zortea: su quest’ultimo rimangono Bologna, Fiorentina e Torino.