Una giornata di squalifica, da scontare venerdì sera in Napoli-Cagliari, una multa di 5.000 euro e un'ammonizione. È quanto ha dato il Giudice Sportivo ad Antonio Conte, allenatore dei partenopei, espulso ieri sera al 90' nel concitato finale della partita pareggiata 0-0 a Parma. Un cartellino rosso arrivato assieme a quello per il tecnico dei ducali, Cristian Chivu, visto che i due sono quasi arrivati al contatto fisico venendo bloccati a fatica dall'arbitro Daniele Doveri e dagli altri componenti della panchina.

Al 90', la panchina del Napoli sta festeggiando per il pareggio della Lazio contro l'Inter, che permette agli azzurri di avere ancora un punto di vantaggio in classifica a una giornata dalla fine. Quella del Parma, invece, è in tensione per il finale di partita visto che non è ancora salvo (e non lo è tuttora). La segnalazione dei minuti di recupero, sette, porta a una discussione fra le due panchine che coinvolge proprio Chivu e Conte, portati via a fatica dopo l'espulsione. Ora la squalifica, coi due tecnici che non saranno in panchina all'ultima giornata: quello del Parma a Bergamo con l'Atalanta, quello del Napoli contro il Cagliari.

Come giocatori, due giornate a Juan Miranda del Bologna. Una a Edoardo Goldaniga (Como), Tete Morente (Lecce), Santiago Giménez (Milan), Thomas Kristensen, Sandi Lovrić (Udinese) e Jay Idzes (Venezia). Come allenatori, una giornata anche per Simone Inzaghi (Inter), Marco Baroni (Lazio) e Sérgio Conceição (Milan).

