È Sebastiano Esposito il centravanti di riferimento di cui parlava ieri Fabio Pisacane, anche se l'ex Inter non è certo una prima punta. Niente Gennaro Borrelli o Leonardo Pavoletti, né tantomeno Semih Kılıçsoy: per Como-Cagliari (calcio d'inizio alle ore 15) sarà il numero 94 a guidare l'attacco, supportato da Marco Palestra e Mattia Felici. Una scelta quindi in controtendenza rispetto alle parole della vigilia del tecnico, in un momento dove i rossoblù cercano una vittoria che manca da un mese e mezzo.

In difesa rientra Adam Obert, reduce da squalifica. Con lui la coppia formata da Yerry Mina e Sebastiano Luperto, che si era già rivista a Roma, con Gabriele Zappa a destra. Con la difesa a tre sarà 3-5-2, ma è più probabile come modulo il 4-2-3-1 vista la presenza di Gianluca Gaetano, che può anche abbassarsi e non fare il classico trequartista. Tanti gli indisponibili, fra cui Alessandro Deiola (a centrocampo ci sono Matteo Prati e Michael Folorunsho, non Michel Adopo).

Queste le formazioni ufficiali di Como-Cagliari: calcio d'inizio alle ore 15, arbitra Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. Su unionesarda.it il live dell'anticipo, su Radiolina la radiocronaca di Lele Casini con pre e post partita.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolčić, Diego Carlos, Ramón, Álex Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Diao; Morata.

In panchina: Vigorito, Čavlina, Kempf, Douvikas, Jesús Rodríguez, Alberto Moreno, Kühn, Baturina, Posch, Vojvoda, Da Cunha, Van der Brempt, Cerri.

Allenatore: Cesc Fàbregas.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Prati, Folorunsho; Palestra, Gaetano, Felici; S. Esposito.

In panchina: Radunović, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Adopo, Kılıçsoy, Juan Rodríguez, Di Pardo, Cavuoti, Borrelli, Pavoletti, Zé Pedro, Luvumbo.

Allenatore: Fabio Pisacane.

© Riproduzione riservata