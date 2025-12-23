I servizi del Ctm cambiano per le festività natalizie. Di seguito il dettaglio su linee, fermate e orari dei bus che saranno in servizio il 24, 25 e 26 dicembre.

Mercoledì 24 dicembre, il servizio termina attorno alle 22:00/22:15.

Giovedì 25 dicembre, il servizio viene svolto tramite le Circolari I (Interna), E (Esterna) e L (Litoranea) e linea 9.

Venerdì 26 dicembre, è attivo il regolare servizio festivo (della domenica).



Il numero verde 800078870 è attivo tutti i giorni dalle 8:30 alle 18:30.

Il CTM Point di viale Trieste, il 24 dicembre, chiude alle 13:00.



SERVIZIO IL GIORNO DI NATALE 25 DICEMBRE



LINEA 9

Partenze da via Roma:

6.40 – 7.10 – 8.28 – 8.54 – 10.12 – 10.38 – 11.56 – 12.22 – 13.40 – 14.06 – 15.24 – 15.50 – 17.08 – 17.34 -18.52 –19.18 – 20.36 – 21.00.

Partenze da Decimomannu:

6.05 – 7.36 – 8.02 – 9.20 – 9.46 – 11.04 – 11.30 – 12.48 – 13.14 – 14.32 – 14.58 – 16.16 – 16.42 – 18.00 – 18.26 – 19.44 – 20.10 – 21.30.



Le LINEE CIRCOLARI in servizio il giorno di Natale, giovedì 25 dicembre, effettuano i seguenti percorsi:



CIRCOLARI INTERNE

IR - I ROSSA:

Prima corsa del mattino 6:45, ultima corsa del mattino 12:15. Prima corsa del pomeriggio 16:15, ultima corsa del pomeriggio 21:45 (frequenza 40 minuti).



Percorso: Piazza Matteotti – via Roma - viale Bonaria - via Cimitero - viale Diaz - Ponte Vittorio – viale S. Bartolomeo - S. Elia – via Schiavazzi - viale S. Elia - via V. di Lluc - via S’Arrulloni - via Scirocco - via Libeccio – via Zeffiro – via Euro – via Aquilone - via Tramontana - viale Poetto - Amsicora - via Della Pineta - via Scano - Largo Gennari - via Pergolesi - via Petrarca - via Dante – Piazza Giovanni XXIII - via 28 Febbraio – via Nastro Azzurro - via Donoratico - viale Ciusa - via Romagna - via Liguria - via Campania - via Cadello - via M. Piovella - via Baccu Abis – via Cinquini - via Is Cornalias - via Pier Della Francesca - via Peretti- Ospedale Brotzu - via Piero Della Francesca – via Crespellani – via Tiepolo – via Gherardo delle Notti - via Dessì Deliperi - via Carpaccio – via Giotto - via Pier Della Francesca - via Is Cornalias – via Quirra - via Ciociaria - via Is Mirrionis - via Emilia - via Abruzzi - Piazza S. Michele - viale S. Avendrace – viale Trieste - via Roma – piazza Matteotti.



IN - I NERA:

Prima corsa del mattino 7:20, ultima corsa del mattino 11:50. Prima corsa del pomeriggio 16:20, ultima corsa del pomeriggio 22:10 (frequenza 40 minuti).



Percorso: Piazza Matteotti - via Roma - viale Trieste - via S. Avendrace - via S. Michele - P.zza S. Michele - via Is Mirrionis – via Pertusola – via Meilogu - via Quirra – via Is Cornalias – via Piero Della Francesca – Ospedale Brotzu- via Crespellani – via Tiepolo- via Gherardo delle Notti - via Dessì Deliperi - via Carpaccio - via Giotto - via Pier Della Francesca - via Is Cornalias - via Quirra – via Ciociaria - via Is Mirrionis - via Campania – via Liguria - via Romagna - viale Ciusa - via Donoratico – via 28 Febbraio - Piazza Giovanni XXIII - via Pascoli - via Petrarca - via Pergolesi - Largo Gennari - via Scano - via Della Pineta - P.za Scopigno - viale S. Bartolomeo - viale S. Elia - via Schiavazzi - viale S. Elia – via V. di Lluc - via S’Arrulloni – via Scirocco - via Libeccio - via Zeffiro – via Aquilone - via Tramontana - viale Poetto - viale Diaz - via Roma – piazza Matteotti.



CIRCOLARI ESTERNE

ER - E ROSSA:

Prima corsa del mattino 6:45, ultima corsa del mattino 12:15. Prima corsa del pomeriggio 16:15, ultima corsa del pomeriggio 21:45 (frequenza 30 minuti).



Percorso: Piazza Matteotti - via Roma – viale Bonaria - viale Cimitero - via Dante – via S. Benedetto – viale Marconi - Quartu - via Brigata Sassari - Quartucciu - Selargius - via Trieste - Monserrato - via Zuddas - via Cabras - via Italia – via S.M. Chiara – Via Cadello - via Is Mirrionis - piazza San Michele - via Maglias – viale Merello - via de Magistris - viale Trento – via Sauro - viale Trieste – via Roma- piazza Matteotti.



EN - E NERA:

Prima corsa del mattino 7:00, ultima corsa del mattino 12:30. Prima corsa del pomeriggio 16:00, ultima corsa del pomeriggio 21:30 (frequenza 30 minuti).



Percorso: Piazza Matteotti - via Roma - viale Trieste – via Pola – corso Vittorio Emanuele - viale Merello -via Maglias - piazza San Michele - via Is Mirrionis - via Cadello – via S. M. Chiara - via Legnano - via Riva Villasanta - via Italia - Monserrato - via Cabras - via Zuddas – via Trieste – via Gallus - via Rosselli - via Don Minzoni – via Brigata Sassari - via Cagliari - via Marconi - Cagliari- Viale Marconi - via S. Benedetto – via Paoli – via Sonnino - via XX Settembre - via Roma - piazza Matteotti.



LINEA - L LITORANEA

Prima corsa del mattino ore 7:40, ultima corsa del mattino 12:40. Prima corsa del pomeriggio 16:40, ultima corsa del pomeriggio 21:40 (frequenza 60 minuti).



Percorso: piazza Matteotti – via Roma - viale Bonaria – via Cimitero – viale Diaz - Ponte Vittorio - viale Poetto - Lungomare Poetto – via Dell’Idrovora - Lungo mare del Golfo - Bussola – viale Colombo – via Marconi – via Brigata Sassari – via Cagliari - via Marconi - viale Colombo - via San Benedetto - via Fiume – Margine Rosso - viale Leonardo da Vinci - Cantoniera di Flumini - via dell’Autonomia Regionale Sarda - Piazza S. Maria Degli Angeli – via dell’Autonomia Regionale Sarda – via Leonardo da Vinci – Margine Rosso – via Fiume – via San Benedetto – viale Colombo – via Marconi – via Brigata Sassari – via Cagliari – via Marconi – viale Colombo – Bussola – Lungo Saline di Quartu – via Idrovora - Lungomare Poetto di Cagliari - via Ausonia – viale Poetto – Ponte Vittorio – Amsicora - viale Diaz – via Cimitero – viale Bonaria - via Roma – piazza Matteotti.



Le circolari I ROSSA IR e I NERA IN effettuano il capolinea in piazza Matteotti nella terza banchina riservata alla linea 29 mentre le circolari E NERA EN e E ROSSA ER fronte stazione FS presso la banchina riservata alla linea 8. La Litoranea L effettua il capolinea fronte stazione FS nella banchina riservata alla linea M.

La linea 9 effettua il capolinea alla fermata Roma (stazione FS).

FERMATE:

Si effettuano, a richiesta, tutte le fermate presenti lungo il percorso.

Sono validi tutti i titoli di viaggio CTM

Gli orari e i percorsi sono disponibili su Busfinder.

