Il Napoli vince la Supercoppa Italiana: Bologna battuto 2-0 con uno strepitoso NeresDoppietta dell’attaccante brasiliano in una partita dominata in lungo e in largo dalla squadra di Conte
Il Napoli sconfigge per 2-0 il Bologna nella finale di Riyad e vince la Supercoppa Italiana.
Decide una splendida doppietta di Neres, in stato di grazia. La squadra di Conte rifila a quella di Italiano lo stesso trattamento riservato al Milan e si impone grazie a un gol per tempo in una partita dominata in lungo e in largo.
Gli azzurri prendono il controllo del match sin dai primi minuti, i felsinei si salvano in due occasioni grazie a Ravaglia ma devono capitolare al 37’, quando Neres trova un sinistro a giro perfetto, che termina sotto l'incrocio dei pali.
A inizio ripresa ancora Ravaglia dice no a Hojlund, poi nel giro di 3 minuti la partite si chiude. Prima Ferguson spreca di testa la più grande occasione del match per il Bologna e poi, al 57’, il Napoli la chiude. Ancora con Neres. Resta mezz’ora abbondante di gioco, che gli uomini di Conte gestiscono senza mai soffrire e avvicinandosi anche al 3-0 in più di un’occasione.
(Unioneonline)