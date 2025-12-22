Stop al progetto di giocare Milan-Como a Perth. Da quanto si apprende la “super-trasferta” sarebbe saltata «a causa dei rischi finanziari che non è stato possibile contenere, delle condizioni di approvazione onerose e delle complicazioni dell'ultimo minuto».

A spiegarlo, in una nota, sono stati la Lega serie A e il governo del Western Australia. Tramonta così il progetto per ospitare a Perth la prima partita ufficiale di un Campionato europeo fuori dai confini nazionali.

«Continuiamo ad essere fermamente convinti che questa conclusione sia un'occasione persa nel progetto di crescita del calcio italiano a livello internazionale», il commento di Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A.

(Unioneonline)

