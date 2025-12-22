Quartu, addio al portiere Stefano Vavoli: dalla Serie A al calcio dilettantistico sardoUna volta appesi i guanti al chiodo, è stato preparatore in numerose squadre sarde. Il ricordo commosso del Sant’Elena
Il mondo del calcio piange la scomparsa di Stefano Vavoli, storico portiere venuto a mancare a Quartu. Originario di Terracina, classe 1960, Vavoli ha legato il proprio nome a una lunga carriera tra professionismo e dilettanti, lasciando un segno profondo anche nel calcio sardo. Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, ha raggiunto la Serie A con l’Hellas Verona nella stagione 1986-87, ricoprendo il ruolo di vice di Giuliano Giuliani e collezionando due presenze. Successivamente ha militato in Serie C, vestendo numerose maglie tra cui quelle di Pergocrema, Virtus Entella, Massese, Jesi, Turris e Puteolana, prima di chiudere la carriera agonistica nel 1999.
Trasferitosi in Sardegna, Vavoli è diventato una figura di riferimento per il calcio isolano. Ha difeso i pali di Sorso, Sant’Elena Quartu e Monteponi Iglesias, proseguendo l’attività anche oltre i 37 anni con le esperienze a Muravera e Dolianova. Dopo aver appeso i guanti al chiodo, ha continuato a dedicarsi al calcio come preparatore dei portieri in diverse società dilettantistiche sarde.
Numerosi i messaggi di cordoglio. Il Comitato Regionale Sardegna, con il presidente Gianni Cadoni, il Consiglio direttivo, dipendenti, collaboratori e tutte le società del calcio regionale, ha espresso la propria vicinanza alla famiglia. Commovente anche il ricordo del Sant’Elena Quartu: «Con grande tristezza piangiamo la scomparsa di Stefano Vavoli. La sua passione e il suo amore per la vita ci mancheranno immensamente».
I funerali di Stefano Vavoli saranno celebrati domani alle 16, nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Quartu.