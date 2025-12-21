SEGUI QUI LA DIRETTA DEL SECONDO TEMPO DI CAGLIARI-PISA

Primo tempo non eccezionale in Cagliari-Pisa, sbloccato proprio al 45’ da un ex: Tramoni, su rigore, firma lo 0-1.

Rossoblù schierati col 4-3-2-1, è Gaetano e non Folorunsho a supportare Esposito dietro Kılıçsoy. Appena comincia la partita il Pisa guadagna subito una punizione da sinistra, l’ex Tramoni batte tagliato verso il centro trovando la respinta di Caprile e il rimpallo su Obert che fa finire il pallone in corner con qualche rischio. Replica Palestra al 7’: gran giocata per saltare un avversario in area, sinistro murato e Šemper blocca in presa alta. Va invece a un passo dall’1-0 Gaetano, che entra in area in dribbling e col destro a giro sfiora il palo alla sinistra di Šemper.

Dopo un cross di Angori che attraversa l’area e non trova nessuno (16’), il Pisa ha un’enorme occasione per passare. È il 17', un lancio a destra trova la difesa del Cagliari non posizionata bene e Piccinini si invola, sul suo cross basso l’ex Tramoni è solissimo in area ma calcia male e Caprile sventa il pericolo di piede. È un momento di grossa difficoltà per il Cagliari, che sbaglia molto. Rischia anche al 23’, su angolo sponda di Touré e deviazione acrobatica di Canestrelli che esce di un soffio con Caprile fermo.

Il Pisa per tutta la parte centrale del primo tempo sfrutta le leggerezze del Cagliari. Al 33’ azione manovrata con Piccinini liberato a destra in area per un tiro alto. I rossoblù ci riprovano con un cross di Adopo liberato sempre da Piccinini, mentre un minuto dopo (38’) Esposito non trova Gaetano in area con un filtrante.

Dopo un primo tempo non agevole, Kılıçsoy al 42’ riceve palla al termine di un bel fraseggio fra Adopo e Gaetano, salta un avversario al limite e il suo destro termina di poco a lato. Bella azione del Cagliari e bella giocata dell’attaccante, sorpresa di formazione. Ma sulla giocata seguente Canestrelli cerca l’inserimento in area e il rimpallo con Adopo è sul braccio: l’arbitro indica il dischetto. Della battuta del rigore si incarica l’ex Tramoni, che segna proprio al 45’ con una conclusione centrale.

© Riproduzione riservata