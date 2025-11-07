Nessuna novità dall'infermeria. Per Como-Cagliari non recupera nessuno degli infortunati: oltre ad Andrea Belotti, restano fuori Giuseppe Ciocci, Alessandro Deiola, Joseph Liteta, Nicola Pintus e Marko Rog. Per loro il rientro in campo è rinviato dopo la sosta, con la Serie A che riprenderà sabato 22 con la gara interna contro il Genoa (sempre alle 15, come quella di domani). Fabio Pisacane deve così fare i conti ancora con l'emergenza, che va avanti da diverse settimane. Rispetto alla Lazio, l'unica novità è il rientro di Adam Obert che ha scontato la squalifica.

La vigilia di Como-Cagliari è stata caratterizzata dalle convocazioni in nazionale. Elia Caprile ha festeggiato la prima chiamata con l'Italia, ma non è l'unico che cambierà il rossoblù con l'azzurro per le prossime due settimane. Riyad Idrissi e Marco Palestra, come successo nelle soste di settembre e ottobre, sono fra i giocatori convocati da Silvio Baldini per l'Italia Under-21: giocheranno venerdì prossimo alle 16 con la Polonia e martedì 18 alle 18.30 contro Montenegro, entrambe in trasferta.

Questi i 23 convocati di Pisacane per Como-Cagliari.

Portieri: Elia Caprile, Boris Radunović, Vincenzo Sarno;

Difensori: Alessandro Di Pardo, Riyad Idrissi, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Adam Obert, Marco Palestra, Juan Rodríguez, Gabriele Zappa, Zé Pedro;

Centrocampisti: Michel Adopo, Nicolò Cavuoti, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Michael Folorunsho, Luca Mazzitelli, Matteo Prati;

Attaccanti: Gennaro Borrelli, Sebastiano Esposito, Semih Kılıçsoy, Zito Luvumbo, Leonardo Pavoletti.

