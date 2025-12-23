Torino-Cagliari, Doveri arbitro per l’ultima partita del 2025

È Daniele Doveri l’arbitro designato per Torino-Cagliari di sabato (ore 15). Si tratta di uno dei direttori di gara più utilizzati in questa Serie A, reduce da Genoa-Inter domenica scorsa e Pisa-Parma due giornate fa. Con lui gli assistenti Passeri e Scatragli, quarto ufficiale Tremolada. Al Var Baroni e Sozza.

L'arbitro Marco Guida di Torre Annunziata è stato designato per dirigere Parma-Fiorentina, prima partita della 17/a giornata del campionato di serie A, in programma sabato prossimo alle 12.30. L'Inter capolista, in campo domenica sera a Bergamo contro l'Atalanta, avrà come direttore di gara La Penna di Roma.

Tra le altre designazioni, Pisa-Juventus sarà diretta da Maresca di Napoli, Milan-Verona a Fabbri di Ravenna, Cremonese-Napoli a Mariani di Aprilia, Roma-Genoa a Di Bello di Brindisi. E ancora: Lecce-Como a Marchetti di Ostia Lido e Torino-Cagliari a Doveri di Roma. Inoltre, Udinese-Lazio vedrà in campo Colombo di Como e per il derby Bologna-Sassuolo ci sarà Sacchi di Macerata.

