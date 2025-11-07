«C’è bisogno che tutti i giocatori diano qualcosa in più. Lo sappiamo noi, lo sanno loro». Mostra i denti e prova ad alzare l’asticella, Fabio Pisacane, in vista della gara di domani contro il Como, altra trasferta a dir poco insidiosa dopo quella con la Lazio.

«In questo momento stiamo raccogliendo poco, soprattutto per demeriti nostri”, tiene a precisare l’allenatore del Cagliari, soddisfatto sì, ma non abbastanza, della prestazione di lunedì scorso. “Indubbiamente, recuperando certi giocatori, è un Cagliari diverso sul piano del palleggio e della personalità. Ancora, però, dobbiamo fare un nuovo step».

Sempre out Deiola: «Speriamo di riaverlo a disposizione per la partita contro il Genoa dopo la sosta». Confermata la difesa a quattro. «È difficile cambiare, il 4-3-3 o il 4-3-2-1 è il vestito che sta meglio a questa squadra”. Pisacane si sbilancia anche sulla scelta offensiva: “Ci sarà un centravanti di riferimento davanti». Da una parte all’altra del campo, i complimenti del tecnico napoletano per il portiere Caprile, convocato per la prima volta in Nazionale: «Si merita questa chance, si merita questo premio. E siamo tutti felici per lui».

La conferenza di Pisacane al Crai Sport Center di Assemini si è aperta con un ricordo per Gigi Riva e per quello che sarebbe dovuto essere il suo ottantunesimo compleanno: «Un pensiero speciale verso il campione Gigi Riva e verso la persona. Con i suoi valori, i suoi modi di fare e il suo spirito di sacrificio, ci ha fatto capire come affrontare questo mestiere. Oggi non è un giorno come gli altri nel calendario dei cagliaritani e speriamo di potergli rendere omaggio domani in campo con una grande prova».

