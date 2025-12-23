L’Unione Sarda, domani una cartolina in regalo per gli auguri di NataleOgni immagine è un invito a fermarsi, a respirare l’atmosfera delle feste e a trasformare un semplice augurio in un momento da ricordare
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Natale in una cartolina. Domani, mercoledì 24 dicembre, L’Unione Sarda, per celebrare la magia delle feste, regalerà ai suoi lettori una cartolina speciale firmata da Claudio Rossi.
È tempo di unire. È tempo di ascoltare. È tempo di sognare. È tempo di abbracciarsi. A ogni messaggio corrisponde un’illustrazione. Ogni cartolina è un invito a fermarsi, a respirare l’atmosfera delle feste e a trasformare un semplice augurio in un momento da ricordare.
Iniziativa in collaborazione con Cambio Immagine.
Il Natale in una cartolina, domani, mercoledì 24 dicembre, in omaggio con L’Unione Sarda.