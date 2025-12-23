Il Natale in una cartolina. Domani, mercoledì 24 dicembre, L’Unione Sarda, per celebrare la magia delle feste, regalerà ai suoi lettori una cartolina speciale firmata da Claudio Rossi.

È tempo di unire. È tempo di ascoltare. È tempo di sognare. È tempo di abbracciarsi. A ogni messaggio corrisponde un’illustrazione. Ogni cartolina è un invito a fermarsi, a respirare l’atmosfera delle feste e a trasformare un semplice augurio in un momento da ricordare.

Iniziativa in collaborazione con Cambio Immagine.

