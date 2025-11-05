Como-Cagliari, l’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A in programma sabato alle 15 al Sinigaglia, sarà diretto da Ivano Pezzuto. L’arbitro della sezione di Lecce avrà come assistenti Alberto Tegoni (sezione Milano) e Alex Cavallina (Lecce), quarto ufficiale Mario Perri (Roma 1). Al Var Gianluca Aureliano (Bologna), assistente Francesco Fourneau (Roma 1).

Pezzuto, 41 anni, torna ad arbitrare in Serie A dopo ben due stagioni: l’ultima, e unica dal 2023-2024 a oggi, era un Monza-Bologna 0-0 del 28 settembre 2023. Ha diretto 21 partite nel massimo campionato, dal 2014-2015 in poi, ma negli ultimi due solo Serie B e Coppa Italia. Col Cagliari bilancio di una vittoria, un pareggio e una sconfitta: 0-0 all’esordio il 16 dicembre 2020 a Parma, 1-2 interno con la Roma il 27 ottobre 2021 e successo per 3-1 sulla Carrarese in Coppa Italia il 12 agosto 2024.

Queste tutte le designazioni per l’undicesima giornata di Serie A, l’ultima prima della terza sosta per le nazionali della stagione. Il cagliaritano Giuseppe Collu farà Roma-Udinese domenica.

Pisa-Cremonese venerdì 7 novembre ore 20.45 - Matteo Marcenaro

Como-Cagliari sabato 8 novembre ore 15 - Ivano Pezzuto

Lecce-Verona sabato 8 novembre ore 15 - Rosario Abisso

Juventus-Torino sabato 8 novembre ore 18 - Luca Zufferli

Parma-Milan sabato 8 novembre ore 20.45 - Marco Di Bello

Atalanta-Sassuolo domenica 9 novembre ore 12.30 - Valerio Crezzini

Bologna-Napoli domenica 9 novembre ore 15 - Daniele Chiffi

Genoa-Fiorentina domenica 9 novembre ore 15 - Marco Guida

Roma-Udinese domenica 9 novembre ore 18 - Giuseppe Collu

Inter-Lazio domenica 9 novembre ore 20.45 - Gianluca Manganiello

