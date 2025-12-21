Il Cagliari sogna la grande rimonta, ma alla fine deve accontentarsi del pareggio col Pisa: Folorunsho e Kılıçsoy, ai primi gol in Serie A, ribaltano il vantaggio dell’ex Tramoni ma all’89’ Moreo firma il 2-2.

Rossoblù schierati col 4-3-2-1, è Gaetano e non Folorunsho a supportare Esposito dietro Kılıçsoy. Appena comincia la partita il Pisa guadagna subito una punizione da sinistra, l’ex Tramoni batte tagliato verso il centro trovando la respinta di Caprile e il rimpallo su Obert che fa finire il pallone in corner con qualche rischio. Replica Palestra al 7’: gran giocata per saltare un avversario in area, sinistro murato e Šemper blocca in presa alta. Va invece a un passo dall’1-0 Gaetano, che entra in area in dribbling e col destro a giro sfiora il palo alla sinistra di Šemper.

Dopo un cross di Angori che attraversa l’area e non trova nessuno (16’), il Pisa ha un’enorme occasione per passare. È il 17', un lancio a destra trova la difesa del Cagliari non posizionata bene e Piccinini si invola, sul suo cross basso l’ex Tramoni è solissimo in area ma calcia male e Caprile sventa il pericolo di piede. È un momento di grossa difficoltà per il Cagliari, che sbaglia molto. Rischia anche al 23’, su angolo sponda di Touré e deviazione acrobatica di Canestrelli che esce di un soffio con Caprile fermo.

Il Pisa per tutta la parte centrale del primo tempo sfrutta le leggerezze del Cagliari. Al 33’ azione manovrata con Piccinini liberato a destra in area per un tiro alto. I rossoblù ci riprovano con un cross di Adopo liberato sempre da Piccinini, mentre un minuto dopo (38’) Esposito non trova Gaetano in area con un filtrante.

Dopo un primo tempo non agevole, Kılıçsoy al 42’ riceve palla al termine di un bel fraseggio fra Adopo e Gaetano, salta un avversario al limite e il suo destro termina di poco a lato. Bella azione del Cagliari e bella giocata dell’attaccante, sorpresa di formazione. Ma sulla giocata seguente Canestrelli cerca l’inserimento in area e il rimpallo con Adopo è sul braccio: l’arbitro indica il dischetto. Della battuta del rigore si incarica l’ex Tramoni, che segna proprio al 45’ con una conclusione centrale. E il primo tempo si chiude così, dopo un minuto di recupero.

Ripresa con Idrissi subito al posto di Obert. Al 49’ contropiede quattro contro due, ma Esposito spreca con un tiro alto. Rischia Mina al 54’ quando, saltato secco da Tramoni, entra in scivolata e lo colpisce appena fuori dall’area sul lato sinistro: punizione e giallo. Prima della battuta, poi respinta da Rodríguez, Pisacane richiama Adopo (anche lui ammonito) per Zappa.

È proprio Zappa, alla sua prima giocata, a creare il pareggio: traversone dalla destra sul secondo palo, perfetto inserimento di Folorunsho e colpo di testa in tuffo per l’1-1 al 59’. Per il numero 90, che si scontra anche col palo e deve essere medicato, è il primo (cercatissimo) gol stagionale. Non si riprende dal colpo fortuito e deve lasciare il campo, entra al 63’ Mazzitelli.

Lo stesso Mazzitelli al 67’ causa l’ammonizione di Angori, che lo trattiene a lungo per la maglia. Dalla punizione schema di Esposito per Gaetano, destro dal limite respinto da Canestrelli. È tutto un altro Cagliari e al 71’ va in vantaggio: Gaetano serve Kılıçsoy, gran dribbling per saltare Caracciolo al limite e splendido destro quasi all’incrocio imparabile. Anche per lui primo gol in Serie A.

Un altro contropiede sulla destra con Mazzitelli (74’) vede il centrocampista arrivare al tiro col destro dopo una discesa palla al piede, sul suo diagonale Šemper mette in angolo. Poi i primi cambi di Gilardino, tutti al 74’ con Vural, l’ex Calabresi e Moreo per Højholt, Bonfanti e Piccinini. La risposta del Pisa è al 77’ con un destro potente di Touré, sul quale Caprile ci mette le mani.

Pisacane completa i cambi con Borrelli (recuperato) al posto dell’applauditissimo Kılıçsoy e Cavuoti per Gaetano, per gli ultimi otto minuti più recupero. Gilardino invece mette Lorran e Léris per Touré e Tramoni. I due nuovi entrati nei nerazzurri orchestrano un’ottima azione da gol all’85’: primo tiro di Léris respinto, raccoglie Lorran che salta un avversario e fa partire un destro a incrociare che passa vicinissimo al palo.

Una punizione dal limite guadagnata da Cavuoti vede il tiro di Deiola respinto dalla barriera, sulla ribattuta Esposito guadagna un corner senza esito. Il Pisa riparte e gioca sulla destra, cross basso di Léris con Moreo che si libera di Mina e Rodríguez per girare rasoterra in rete il gol del 2-2 all’89’. Nei sei minuti di recupero, al 93’ inserimento in area di Léris e la palla esce sul suo tentativo.

