Cagliari-Pisa 2-2 muove la classifica per i rossoblù, che avevano ribaltato i toscani salvo poi prendere il pari all’89’: nelle pagelle spiccano i due marcatori, Folorunsho e Kılıçsoy entrambi al primo gol in Serie A.

Caprile 6

Salva nel primo tempo su Tramoni.

Palestra 6

Prova a dare la scossa nel momento difficile.

Mina 5,5

Non è in forma e si vede.

Juan Rodríguez 6

Buona partita, ma Moreo gli scappa via sul 2-2.

Obert 5,5

In difficoltà nel primo tempo.

(dal 1' st Idrissi 6)

Provvidenziale nel recupero su Léris.

Adopo 5

Commette il fallo di mano del rigore.

(dal 10' st Zappa 6,5)

Splendido il cross, appena entrato, per l’1-1.

Deiola 6

Nel finale potrebbe fare 3-1, prende la barriera su punizione.

Folorunsho 6,5

Non può esultare per il primo gol: si fa male segnando.

(dal 18' st Mazzitelli 6)

Ci mette tanta corsa, non sempre lucidità.

Gaetano 6,5

L’uomo in più di questo mese: suo l’assist del 2-1.

(dal 38' st Cavuoti sv)

S. Esposito 5

Spreca tantissime giocate e il Cagliari alla fine paga.

Kılıçsoy 6,5

Lanciato titolare, si sblocca quando serviva.

(dal 37' st Borrelli sv)

Pisacane 6

Azzecca la scelta Kılıçsoy e i cambi, il 2-2 è una beffa.

