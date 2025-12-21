Cagliari-Pisa, le pagelle rossoblù: la prima volta di Folorunsho e KılıçsoyBocciati Adopo ed Esposito, buon ingresso di Zappa
Cagliari-Pisa 2-2 muove la classifica per i rossoblù, che avevano ribaltato i toscani salvo poi prendere il pari all’89’: nelle pagelle spiccano i due marcatori, Folorunsho e Kılıçsoy entrambi al primo gol in Serie A.
Caprile 6
Salva nel primo tempo su Tramoni.
Palestra 6
Prova a dare la scossa nel momento difficile.
Mina 5,5
Non è in forma e si vede.
Juan Rodríguez 6
Buona partita, ma Moreo gli scappa via sul 2-2.
Obert 5,5
In difficoltà nel primo tempo.
(dal 1' st Idrissi 6)
Provvidenziale nel recupero su Léris.
Adopo 5
Commette il fallo di mano del rigore.
(dal 10' st Zappa 6,5)
Splendido il cross, appena entrato, per l’1-1.
Deiola 6
Nel finale potrebbe fare 3-1, prende la barriera su punizione.
Folorunsho 6,5
Non può esultare per il primo gol: si fa male segnando.
(dal 18' st Mazzitelli 6)
Ci mette tanta corsa, non sempre lucidità.
Gaetano 6,5
L’uomo in più di questo mese: suo l’assist del 2-1.
(dal 38' st Cavuoti sv)
S. Esposito 5
Spreca tantissime giocate e il Cagliari alla fine paga.
Kılıçsoy 6,5
Lanciato titolare, si sblocca quando serviva.
(dal 37' st Borrelli sv)
Pisacane 6
Azzecca la scelta Kılıçsoy e i cambi, il 2-2 è una beffa.