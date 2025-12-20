Serie A, la sfida Lazio-Cremonese finisce senza retiLe partite della sedicesima giornata di campionato, con risultati, marcatori e classifica
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Serie A in campo per la sedicesima giornata di campionato (con quattro partite rinviate a gennaio per la Supercoppa italiana). Ecco il tabellone delle partite in programma, con risultati, marcatori e classifica.
Sabato 20 dicembre 2025
Ore 18.00: Lazio-Cremonese 0-0
Ore 20.45: Juventus-Roma
Domenica 20 dicembre 2025
Ore 12.30: Cagliari-Pisa
Ore 15.00: Sassuolo-Torino
Ore 18.00: Fiorentina-Udinese
Ore 20.45: Genoa-Atalanta
Rinviate al 14 e 15 gennaio 2026: Napoli-Parma, Inter-Lecce, Verona-Bologna e Como-Milan.
**
Classifica
Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 30
Juventus 26
Bologna 25
Como 24
Lazio 23
Sassuolo 21
Udinese 21
Cremonese 21
Atalanta 19
Torino 17
Lecce 16
Cagliari 14
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 10
Fiorentina 6
(Unioneonline)