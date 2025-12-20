Serie A in campo per la sedicesima giornata di campionato (con quattro partite rinviate a gennaio per la Supercoppa italiana). Ecco il tabellone delle partite in programma, con risultati, marcatori e classifica. 

Sabato 20 dicembre 2025

Ore 18.00: Lazio-Cremonese 0-0

Ore 20.45: Juventus-Roma

Domenica 20 dicembre 2025

Ore 12.30: Cagliari-Pisa

Ore 15.00: Sassuolo-Torino

Ore 18.00: Fiorentina-Udinese

Ore 20.45: Genoa-Atalanta 

Rinviate al 14 e 15 gennaio 2026: Napoli-Parma, Inter-Lecce, Verona-Bologna e Como-Milan.

**

Classifica

Inter 33

Milan 32

Napoli 31

Roma 30

Juventus 26

Bologna 25

Como 24

Lazio 23

Sassuolo 21

Udinese 21

Cremonese 21

Atalanta 19

Torino 17

Lecce 16

Cagliari 14

Genoa 14

Parma 14

Verona 12

Pisa 10

Fiorentina 6

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata