Una vittoria per arrivare a Natale staccando la zona calda della classifica. È quanto cerca il Cagliari alle 12.30 contro il Pisa, nel match che avvia il periodo festivo (dove la Serie A non avrà alcuna sosta). Dopo la sconfitta sfortunata di Bergamo, i rossoblù cercano l’immediato riscatto in un vero e proprio scontro salvezza. E per farlo, Fabio Pisacane ritrova Yerry Mina: il colombiano è regolarmente dal 1’, come già anticipato nella conferenza stampa di venerdì. Con lui ci sarà Juan Rodríguez, protagonista nell’ultimo mese e preferito a Sebastiano Luperto.

È regolarmente fra i convocati Gennaro Borrelli, nonostante otto giorni fa abbia accusato una distorsione a una caviglia. Il centravanti partirà però dalla panchina: nel suo ruolo di punta va a sorpresa Semih Kılıçsoy, lanciato titolare e a caccia del suo primo gol in Serie A. A supportarlo, Sebastiano Esposito e Michael Folorunsho in quello che dovrebbe essere un 4-3-3. Trova un posto nell’undici iniziale anche Gianluca Gaetano, reduce da due gol consecutivi.

Cagliari-Pisa prenderà il via alle ore 12.30: queste le formazioni ufficiali, l’arbitro è Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Su unionesarda.it il live della gara, su Radiolina pre e post partita con la radiocronaca in diretta di Lele Casini dall’Unipol Domus.

Cagliari (4-3-3): Caprile; Palestra, Mina, Juan Rodríguez, Obert; Adopo, Deiola, Gaetano, S. Esposito, Kılıçsoy, Folorunsho.

In panchina: Ciocci, Radunović, Idrissi, Mazzitelli, Luperto, Prati, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Zappa, Borrelli, Pavoletti, Trepy.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Pisa: in arrivo.

© Riproduzione riservata