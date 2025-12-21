Ha giocato meglio nel primo tempo e l’ha chiuso in vantaggio, si è fatto ribaltare ma alla fine ha conquistato un pareggio. Alberto Gilardino esce da Cagliari-Pisa (2-2) con buone indicazioni per i suoi: «A Lecce ero stato molto critico coi miei ragazzi, oggi devo fare i complimenti per come hanno interpretato la partita», spiega dopo aver conquistato un punto all’89’. «Primo tempo molto bene, siamo andati in vantaggio e potevamo chiudere la partita. Nel secondo la fotografia è stata molto chiara: abbiamo subito troppo per quindici-venti minuti e abbiamo preso dei gol che non potevamo prendere. Dobbiamo lavorare di più, però alla fine negli ultimi minuti la squadra ha avuto una grandissima reazione».

Il pareggio l’hanno creato due subentrati, Léris con l’assist e Moreo con il gol. «Hanno dato energia, linfa e qualità. Quando hai possibilità di cambiamenti a gara in corso è un beneficio per tutta la squadra». Poi le reti subite, che Gilardino non accetta: «Folorunsho era dentro l’area con cinque di noi, sul secondo abbiamo sbagliato completamente lettura. Ma ci sono tante cose positive da parte nostra all’interno di questa gara».

Era uno scontro salvezza questo Cagliari-Pisa. «E ci portiamo a casa un punto in un campo difficile», la valutazione di Gilardino. Che nel finale ha protestato contro l’arbitro: «Ero ammonito e negli ultimi minuti ho lasciato le indicazioni al mio secondo, ci sono state delle valutazioni come il fallo di Mina su Tramoni che non mi sono piaciute».

