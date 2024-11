Sono passati 40 giorni esatti dall’ultima vittoria del Cagliari, 3-2 in rimonta al Torino lo scorso 20 ottobre. E stasera alle 20.45, proprio alla Domus, i rossoblù cercano di ritrovare i tre punti in uno scontro diretto: quello con l’Hellas, che apre la quattordicesima giornata di Serie A. Distanziate da una lunghezza in classifica, Cagliari e Verona sono di poco fuori dalla zona retrocessione ma con necessità di trovare un risultato positivo: Davide Nicola, dopo la buona prova col Genoa e il 2-2 agguantato allo scadere, anche ieri ha insistito sull’atteggiamento da mantenere e sulla volontà di essere propositivi.

Sono tanti i ballottaggi per Cagliari-Verona in casa rossoblù, a cominciare dal portiere. Nelle ultime due ha giocato Alen Sherri, che sembra aver preso il posto a Simone Scuffet. In difesa José Luis Palomino scalpita, ma Yerry Mina rimane favorito. A centrocampo la coppia Adopo-Marin ha fatto vedere cose interessanti, col rumeno che può essere di nuovo preferito ad Antoine Makoumbou. Sulla trequarti c’è l’ormai classico dubbio tra Gianluca Gaetano e Nicolas Viola, col numero 70 ancora alla ricerca del primo gol stagionale. Non è più invece in discussione Zito Luvumbo, cresciuto come rendimento nelle ultime settimane.

Arbitra Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, nell’Hellas (privo di Ondrej Duda, che non ha recuperato e non è convocato) è praticamente l’ultima spiaggia per l’allenatore Paolo Zanetti, dopo lo 0-5 con l’Inter e il ritiro deciso pochi minuti dopo il triplice fischio della disfatta in un tempo di sabato scorso. Queste le probabili formazioni di Cagliari-Verona: come di consueto live su unionesarda.it e radiocronaca integrale su Radiolina in diretta dall’Unipol Domus con Lele Casini.

Cagliari (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Marin, Adopo; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Nicola.

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Bradarić; Serdar, Belahyane; Suslov, Harroui, Lazović; Tengstedt. Allenatore: Zanetti.

